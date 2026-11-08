Scene șocante în Norvegia! Tribuna s-a prăbușit în timpul meciului Tromso – Bodo/Glimt

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Patru suporteri ai echipei Bodo/Glimt au primit îngrijiri medicale și unul a fost transportat la spital după ce tribuna în care asistau la meciul dintre Tromso și Bodo/Glimt s-a prăbușit. Portarul Nikita Haikin a fost cel care a observat incidentul și i-a făcut semne disperate arbitrului Ola Hobber Nilsen pentru a opri partida.

Patru suporteri ai lui Bodo/Glimt au fost răniți după ce tribuna s-a prăbușit în timpul meciului

în timp ce ceilalți au fost examinați la fața locului și par a fi bine. Este prea devreme să spunem ceva, dar acea persoană a fost transportată la spital pentru mai multe investigații”, a declarat Simen Pedersen, ofițerul de presă al lui Bodo/Glimt, conform .

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Un suporter a descris pentru presa din Norvegia scenele de groază prin care a trecut: „A fost greu de privit. Mulți oameni cădeau în față. Eram cu toții în picioare și săream unii în jurul celorlalți când s-a întâmplat. Vezi oameni care se prăbușesc, apoi observi o gaură. Abia atunci îți dai seama ce s-a întâmplat.

A fost o experiență teribilă. Totul a fost extrem de haotic. Singurul lucru pe care îl puteam face era să ne îndepărtăm de acel loc, în cazul în care tribuna s-ar fi prăbușit și mai mult. Îmi tremură tot corpul după cele întâmplate. Încă mă simt destul de zdruncinat”.

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Andrine Moen, martoră la incident, a povestit pentru publicația norvegiană VG: „Stăteam și săream pe ritmul unui cântec al galeriei, când podeaua a cedat. S-a rupt în două pe rândul din fața noastră. Cel puțin două persoane au căzut prin podea, dar nu știm de la ce înălțime au căzut și nici câte persoane au căzut în total”.

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Oficialii echipei Tromso nu își explică ce s-a întâmplat și caută scuze pentru incident

, a căutat scuze pentru incident. „Am avut parte astăzi de un incident grav în sectorul rezervat suporterilor oaspeți, la meciul dintre Tromsø și Bodø/Glimt. O persoană a căzut prin tribună. Cel mai probabil, o placă a cedat, iar noi tratăm situația cu maximă seriozitate. Nu, nu au existat motive de îngrijorare. Tribuna a fost autorizată, iar plăcile acesteia au fost înlocuite anul trecut”, a punctat Frantzen. Partida s-a reluat după câteva minute cu acordul Federației, iar Bodo/Glimt a câștigat cu 2-0.