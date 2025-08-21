Scene șocante în Pașcani. Un bărbat cardiac de 70 de ani a fost pus la pământ de polițiștii locali. Video

Scene de groază s-au petrecut în Pașcani. Un bărbat de 70 de ani, cardiac, a fost pus la pământ de polițiștii locali. Oamenii legii l-au târât pe bătrân până în apropierea mașinii.

ADVERTISEMENT

Bărbat de 70 de ani, pus la pământ de polițiștii locali

Un bărbat de 70 de ani din Pașcani a trăit momente de groază. Aceasta a fost Oamenii legii au vrut să îl legitimeze, bărbatul a refuzat, iar de aici, situația a luat o turnură neașteptată. Bărbatul a fost târât de polițiștii locali până în apropierea mașinii, acolo unde l-au încătușat și l-au pus la pământ.

Martori la întregul episod au fost soția bărbatului, dar și alți localnici. Bătrânul de 70 de ani ar fi băut o bere, moment în care polițiștii locali i-au solicitat să se legitimeze. Pentru că a refuzat, polițiștii au început să fie violenți. L-au târât și l-au pus la pământ cu genunchiul pe cap. În urma acestui episod, bărbatului i s-a făcut rău.

ADVERTISEMENT

La fața locului a fost chemat un echipaj de la Ambulanță, care să îi acorde îngrijirile necesare bărbatului cardiac. În tot acest timp, până la venirea medicilor, polițiștii locali l-au ținut pe bărbat pe trotuar. La un moment dat, potrivit , martorii și soția bărbatului au cerut insistent să i se scoată cătușele.

Ce spune edilul din Pașcani despre atitudinea polițiștilor locali

Bărbatul cardiac de 70 de ani s-a ales cu mai multe răni ușoare și a fost transportat la Spitalul de Urgențe din Pașcani. Medicii i-au acordat îngrijirile necesare, după care l-au trimis acasă, nefiind un caz grav. Ulterior, bărbatul agresat de polițiștii locali a povestit cum s-a întâmplat totul și cum a ajuns într-o astfel de conjunctură.

ADVERTISEMENT

Victor Obreja, bărbatul de 70 de ani, a declarat s-a oprit să bea o bere după ce fusese la o partidă de pescuit. La un moment dat, au apărut polițiștii care i-au cerut să se legitimeze. Localnicul din Pașcani a refuzat să se conformeze, însă fără să fie agresiv și le-a cerut oamenilor legii să dovedească că este băut. Atunci, , susțin martorii.

ADVERTISEMENT

Ulterior, primarul din Pașcani a făcut o serie de declarații, spunând că astfel de acțiuni de verificare ale Poliției Locale sunt necesare. Potrivit edilului, doar așa se poate menține ordinea pe domeniul public, iar localnicii ar face bine să se conformeze și să se legitimeze ori de câte ori polițiștii locali le solicită acest lucru.

„Acel bătrân dacă are 70 ani și nu a învățat până acum că, dacă Poliția vine și îți cere să te legitimezi, tu trebuie să arăți buletinul, înseamnă că acel bătrân nu prea a înțeles multe de la viață.”, a spus edilul din Pașcani, pe TikTok.