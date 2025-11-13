Scene șocante în Spania! Controversatul Luis Rubiales, atacat la prezentarea cărții sale! Video

ADVERTISEMENT

Luis Rubiales, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, a fost protagonist într-un moment extrem de tensionat la Madrid. Un bărbat a întrerupt lansarea cărții sale „Matar a Rubiales” și a aruncat trei ouă în direcția acestuia.

Incidentul a avut loc la Espacio Eventiz, unde Rubiales își prezenta volumul în fața presei. O persoană din public, probabil în semn de protest, a scos din buzunar trei ouă și le-a aruncat spre fostul președinte al federației spaniole.

În momentul agresiunii, Rubiales s-a ridicat și a încercat să se îndrepte spre atacator, însă agenții de securitate au intervenit rapid pentru a evita o confruntare directă. Protestatarul a fost scos din sală de forțele de ordine, iar poliția l-a preluat câteva minute mai târziu. Potrivit martorilor, atmosfera a devenit extrem de tensionată, iar evenimentul a fost oprit temporar.

Le lanzan unos huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro y Bertrand Ndongo aparece como su guardaespaldas. No hay un día aburrido en este país 😭😭 — (fan) yas (@yassronaldo)

Luis Rubiales vrea să își spele imaginea după scandalul-monstru în care a fost implicat. Cartea lansată de fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal

Cartea lansată de Rubiales abordează pe larg scandalurile care au dus la . În ultima perioadă, fostul oficial spaniol s-a aflat în centrul atenției după ce a în finala Cupei Mondiale feminine din 2023.

Cu doar două zile înainte de incident, Rubiales declarase public că nu își va cere scuze față de Hermoso. El susține că gestul nu a avut conotații sexuale și că a fost „un sărut din entuziasm”. Totodată, a confirmat că a contestat sentința la Tribunalul Suprem.

Rubiales a fost condamnat la plata unei amenzi de 10.800 de euro și suspendat de FIFA pentru trei ani. Acesta încearcă acum să își „curețe numele”, afirmând că scandalul ar fi fost „amplificat artificial”.