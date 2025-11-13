Sport

Scene șocante în Spania! Controversatul Luis Rubiales, atacat la prezentarea cărții sale! Video

Moment incredibil, cu Luis Rubiales, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, în prim-plan. Spaniolul a fost atacat la Madrid. Cum a reacționat ibericul.
Alex Bodnariu
13.11.2025 | 21:41
Scene socante in Spania Controversatul Luis Rubiales atacat la prezentarea cartii sale Video
Dezastru în timpul lansării cărții lui Luis Rubiales. Spaniolul a fost atacat
Luis Rubiales, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, a fost protagonist într-un moment extrem de tensionat la Madrid. Un bărbat a întrerupt lansarea cărții sale „Matar a Rubiales” și a aruncat trei ouă în direcția acestuia.

Luis Rubiales, atacat cu ouă de un protestatar la Madrid!

Incidentul a avut loc la Espacio Eventiz, unde Rubiales își prezenta volumul în fața presei. O persoană din public, probabil în semn de protest, a scos din buzunar trei ouă și le-a aruncat spre fostul președinte al federației spaniole.

În momentul agresiunii, Rubiales s-a ridicat și a încercat să se îndrepte spre atacator, însă agenții de securitate au intervenit rapid pentru a evita o confruntare directă. Protestatarul a fost scos din sală de forțele de ordine, iar poliția l-a preluat câteva minute mai târziu. Potrivit martorilor, atmosfera a devenit extrem de tensionată, iar evenimentul a fost oprit temporar.

Luis Rubiales vrea să își spele imaginea după scandalul-monstru în care a fost implicat. Cartea lansată de fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal

Cartea lansată de Rubiales abordează pe larg scandalurile care au dus la demisia sa din fruntea RFEF. În ultima perioadă, fostul oficial spaniol s-a aflat în centrul atenției după ce a sărutat-o fără consimțământ pe jucătoarea Jenni Hermoso în finala Cupei Mondiale feminine din 2023.

Cu doar două zile înainte de incident, Rubiales declarase public că nu își va cere scuze față de Hermoso. El susține că gestul nu a avut conotații sexuale și că a fost „un sărut din entuziasm”. Totodată, a confirmat că a contestat sentința la Tribunalul Suprem.

Rubiales a fost condamnat la plata unei amenzi de 10.800 de euro și suspendat de FIFA pentru trei ani. Acesta încearcă acum să își „curețe numele”, afirmând că scandalul ar fi fost „amplificat artificial”.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
