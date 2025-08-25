News

Scene șocante în Tulcea: polițist lovit cu ranga în cap, în timpul unei intervenții. Ce s-a întâmplat cu agresorul

Un polițist din Tulcea a ajuns la spital, după ce a fost lovit cu ranga în cap. Agentul a fost chemat să aplaneze un scandal.
Ana-Maria Tomescu
25.08.2025 | 12:41
Scene socante in Tulcea politist lovit cu ranga in cap in timpul unei interventii Ce sa intamplat cu agresorul
Scene șocante în Tulcea: polițist lovit cu ranga în cap. Foto (descriptiv) Facebook Poliția Română

Un polițist din județul Tulcea a fost transportat la spital după ce a fost lovit cu ranga în cap, în timpul unei intervenții. Incidentul șocant s-a petrecut sâmbătă seara, 23 august, atunci când oamenii legii au fost chemați să aplaneze un scandal izbucnit între doi bărbați din orașul Babadag. Unul dintre indivizi a devenit agresiv cu autoritățile.

ADVERTISEMENT

Polițist lovit cu ranga în cap, în timpul unei intervenții în Tulcea

Doi polițiști s-au deplasat în zona respectivă pentru a calma spiritele, însă nu se așteptau să devină ținta unuia dintre scandalagii. Potrivit anchetatorilor, unul dintre bărbați a devenit agresiv cu oamenii legii și a atacat un polițist. Agentul a fost lovit cu ranga în cap, potrivit presei locale.

Victima a fost transportat de urgență la o unitate medicală. Din primele date, starea acestuia este stabilă. Agresorul, un bărbat de 39 de ani, a fost imobilizat și dus la secția de poliție. Duminică, 24 august, a fost prezentat instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de ultraj.

ADVERTISEMENT

„Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că se desfăşoară un conflict spontan între doi bărbaţi, unul dintre aceştia lovindu-l la un moment dat pe unul dintre poliţişti cu un obiect contondent în zona capului”, au transmis polițiștii din Tulcea, în urma incidentului grav petrecut la finalul săptămânii.

În urma evenimentului a rezultat rănirea poliţistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conştient şi cooperant”, au adăugat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea. În ultima perioadă, agresiunile împotriva polițiștilor s-au înmulțit.

ADVERTISEMENT
Atac armat în București: A fost reținut complicele turcului care a tras înspre...
Digi24.ro
Atac armat în București: A fost reținut complicele turcului care a tras înspre o terasă din Centrul Vechi. Ce rol avea acesta

O polițistă din Dolj, amenințată cu toporul

Un incident similar a fost raportat recent în județul Dolj. O polițistă chemată să aplaneze un scandal izbucnit între mai mulți bărbați, după un accident rutier produs pe un drum național din Dolj, a fost amenințată cu toporul de unul dintre indivizi. Acesta a fost nevoită să scoată arma din dotare și să tragă un foc de avertisment.

ADVERTISEMENT
Scene rar întâlnite, cu Serena Williams și Maria Sharapova în prim-plan. Rusoaica a...
Digisport.ro
Scene rar întâlnite, cu Serena Williams și Maria Sharapova în prim-plan. Rusoaica a venit imediat cu răspunsul
Moldovean căutat de Interpol, arestat când trecea granița în România. Este condamnat la...
Fanatik
Moldovean căutat de Interpol, arestat când trecea granița în România. Este condamnat la șase ani de închisoare
Călin Georgescu: ”S-ar fi vorbit azi despre Pacea de la București, dacă nu...
Fanatik
Călin Georgescu: ”S-ar fi vorbit azi despre Pacea de la București, dacă nu eram interzis”. Ce spune despre o candidatură la Primăria Capitalei
Unde s-ar ascunde, de fapt, Emil Gânj. Tunelurile secrete care îi încurcă pe...
Fanatik
Unde s-ar ascunde, de fapt, Emil Gânj. Tunelurile secrete care îi încurcă pe anchetatori: de ce nu poate fi căutat aici
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Dezvăluiri DEZGUSTĂTOARE de la CFR: 'Angajatul clubului a omorât pisica neagră găsită la...
iamsport.ro
Dezvăluiri DEZGUSTĂTOARE de la CFR: 'Angajatul clubului a omorât pisica neagră găsită la stadion'. Petrescu se temea că echipa va pierde din cauza animalului
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!