Scene şocante în Turcia! Arbitru bătut pe teren, cu tabloul președintelui Erdogan în spate. Video

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Turneul de fotbal „Bayburt Villages”, eveniment ce s-a desfășurat pe stadionul Bağcılar Mahmutbey din Istanbul, a fost umbrit de un episod șocant. Arbitrul de centru al unei partide din cadrul respectivei competiții a fost bătut chiar pe teren de către jucători, imaginile violente fiind surprinse de către spectatorii prezenți în tribune. În cadrele imortalizate apare și un tabloul al președintelui Recep Erdogan.

Arbitru bătut pe teren în Turcia, cu tabloul președintelui Erdogan pe fundal!

Scenele grotești s-au petrecut la Istanbul, în cadrul turneului de amatori intitulat „Bayburt Villages”, o competiție tradițională organizată de „Bayburt Kültür ve Yardım Derneği”, care a ajuns în 2026 la ediția cu numărul 22. Respectivul turneu reprezintă una dintre cele mai longevive competiții în care evoluează comunitățile bayburtiene din , rolul său fiind acela de a păstra legăturile culturale dintre satele din regiunea Bayburt.

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„Фудбалски турнир села Бајбурта“, између Сиракајаларспора и Калеџикспора, фудбалери су по завршетку меча брутално напали главног судију. 👀 — Гилти Сигурдсон (@SiggySwans)

Momentul în care arbitrul a fost, la propriu, călcat în picioare de către fotbaliști s-a viralizat în mediul online, iar internauții s-au declarat revoltați de scenele văzute. De asemenea, potrivit presei din Turcia, se pare că a fost demarată o anchetă oficială, iar agresorii ar putea primi pedepse extrem de dure, inclusiv închisoare.

„Încă un arbitru atacat. Încă un turneu umbrit de violență. Un oficial de meci din Turcia a fost lovit cu pumnii și picioarele de jucători în cadrul unui meci de la turneul Bayburt Villages, competiție desfășurată pe stadionul Bağcılar Mahmutbey. Imaginile de pe telefonul mobil îl arată pe arbitru trântit la pământ în timp ce oamenii se grăbesc să încerce să oprească agresiunea. Incidentul a stârnit indignare pe rețelele de socializare, mulți cerând ca cei responsabili să se confrunte cu consecințe grave. Autoritățile au anunțat că va exista o anchetă pe această tema. Câte alte videoclipuri de acest gen mai trebuie să vedem înainte că fotbalul să înceapă să trateze agresiunile asupra arbitrilor cu seriozitatea pe care o merită?”, a fost mesajul postat de pagina „The Referee Forum”, o comunitate online dedicată arbitrilor de fotbal din întreaga lume.

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Bayburt, locul de baștină al lui Hakan Calhanoglu

Regiunea Bayburt, cunoscută pentru comunitățile sale puternic unite și pentru tradiții, nu este doar locul unde se desfășoară celebrul turneu Bayburt Villages, competiția care aduce împreună satele din zonă și diaspora. Este și spațiul în care mulți oameni „de-ai casei”, fie ei anonimi sau celebrități, revin pentru a se reconecta cu rădăcinile lor.

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În aceeași atmosferă de comunitate, simplitate și viață rurală autentică, a ales să se retragă în această vară și Hakan Çalhanoğlu, starul naționalei Turciei și fotbalistul lui de la Inter Milano. În locul unei vacanțe luxoase, mijlocașul în vârstă de 32 de ani a preferat să-și petreacă timpul liber în Bayburt, într-un cadru care reflectă exact spiritul regiunii: natură și liniște. Imaginile devenite virale îl arată pe acesta pescuind și relaxându-se, departe de agitația fotbalului profesionist.

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