Scene șocante înainte de meciul din UEFA Europa League! Fanii englezi au fost atacați din senin pe stradă și răniți. Video

Fenerbahce primește vizita lui Manchester United, joi, 24 octombrie, ora 22:00, . Scene reprobabile s-au petrecut cu o zi înaintea meciului chiar pe străzile din Istanbul. Un grup de ultrași turci i-au atacat și rănit pe fanii lui Manchester United.

Scene șocante înainte de meciul din UEFA Europa League! Fanii englezi au fost atacați din senin pe stradă și răniți

Un suporter al lui Manchester United a declarat, conform Daily Mail, că grupul său de prieteni a fost înconjurat de 50 de ultrași turci. Totodată, un alt fan britanic a mărturisit că a văzut momentul în care un individ a fost lovit cu o bâtă.

Incidentele s-au petrecut în fața hotelului Grand Hisar, situat la mai puțin de un kilometru de Piața Taksim. Locul trezește groaznice amintiri pentru britanici. În urmă cu 24 de ani, doi suporteri ai lui Leeds au fost înjunghiați mortal de ultrașii lui Galatasaray, înaintea duelului din semifinalele Cupei UEFA.

“Aproximativ 50 dintre ei ne-au invadat. Noi eram un grup de cinci. Un băiat m-a urmărit pe o stradă și s-a prefăcut că mă ajută, însă mi-a aplicat o lovitură în maxilar“, a spus un suporter, conform .

Jose Mourhino, întâlnire cu fosta echipă: „Trebuie să-mi plătească bonusul și să-mi dea medalia”

Fenerbahce a obținut o victorie (2-1 cu Royale Union SG) și un rezultat de egalitate (1-1 cu Twente) în primele două etape din grupa de UEFA Europa League. , va da piept cu Manchester United.

Pe banca „Diavolilor Roșii”, „The Special One” a cucerit trofeul UEFA Europa League, Cupa Ligii Angliei și Supercupa Angliei. „După cum știți, aici (n.r. la Manchester United) am câștigat Europa League și am terminat pe locul 2 în Premier League.

Încă am încredere că avem o șansă să câștigăm acel titlu dacă Manchester City va fi pedepsită. Poate titlul acela ne va reveni nouă, așa că (n.r. conducerea lui Manchester United) trebuie să-mi plătească bonusul și să-mi dea medalia!

„Poate într-o zi voi reveni în Premier League”

„Întotdeauna voi repeta același lucru, vreau ca fostele mele echipă să aibă parte de succes. Nu joacă împotriva mea în Premier League. Le doresc succes tuturor de acolo (n.r. Manchester United), antrenorilor, jucătorilor, tuturor.

Din vremea mea au mai rămas doar 3, 4 jucători. Poate credeți că joc la cacealma, dar nu e așa. Au rezultate mai bune decât ar trebui. Vor avea parte de succes mai devreme sau mai târziu, să sperăm că mai devreme. Poate într-o zi voi reveni în Premier League.

Sincer să fiu, nu am pierdut vreun minut gândindu-mă la asta. Am dorit tot ce e mai bun pentru Manchester United din clipa în care am plecat.

M-am despărțit cu un sentiment plăcut față de club, față de fani. Le doresc tot binele. Dacă lucrurile nu le merg bine, nu este ceva care să mă facă fericit, dar în același timp, nu are rost să mă gândesc despre ce s-a întâmplat sau nu”, a declarat Jose Mourhino, la conferința de presă.