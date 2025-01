Scene șocante într-o comună din Iași! Un copil de 7 ani a fost bătut de tatăl său cu o scândură până a ajuns în spital

Un băiețel în vârstă de 7 ani dintr-o comună din Iași a trecut prin clipe de coșmar, după ce cu o scândură care avea mai multe cuie pe ea. Micuțul a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sfânta Maria”, unde a intrat direct în operație.

Un copil de 7 ani a fost bătut de tatăl său cu o scândură până a ajuns în spital

Scenele șocante au avut loc pe data de 3 ianuarie, în comuna Românești, din județul Iași, însă momentan nu se știe de ce tatăl micuțului, un bărbat în vârstă de 39 de ani, l-a bătut cu bestialitate până când acesta a ajuns în spital.

Minorul mai are un frate, iar ambii locuiesc cu tatăl lor, care de mai bine de un an nu i-a mai permis mamei lor să îi vadă. Femeia care acum locuiește într-un alt sat spune că a trăit în concubinaj cu tatăl celor doi fii ai săi timp de 11 ani.

Însă, în urmă cu patru ani, aceasta a decis să se despartă de el, deoarece și s-a mutat împreună cu cei doi băieți în casa părinților ei, unde au locuit timp de doi ani.

Femeia povestește că în urmă cu un an, fostul concubin a cerut să își vadă copiii, iar de atunci încearcă din răsputeri să îi recupereze, însă eforturile sale au fost în zadar.

”Medicul a rămas șocat când a auzit ce-a făcut fostul concubin”

Despre bătaia încasată de fiul său, mama minorului a afirmat că a aflat de la o prietenă care locuiește în același sat cu fostul concubin, iar atunci când a mers la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași să îl vadă, rudele bărbatului nu au lăsat-o.

”Fostul soț mi-a bătut copilul de 7 anișori.(…) Eu am aflat de la o prietenă de a mea care stă în sat cu el și mi-a spus că este bătut și că este la spital.(…) Am ajuns la spital și nu am voie să-l văd din cauza neamurilor fostului soț”, a declarat Ionela, mama minorului agresat, pentru

Ulterior, aceasta a dezvăluit că micuțul a fost operat la mâna dreaptă din cauza cuielor care se aflau pe scândura cu care a fost bătut. Mai mult, ea a subliniat că medicul care a efectuat intervenția a rămas șocat atunci când a auzit atrocitățile la care a fost supus minorul.

”Am reușit și am ajuns la băiețel. El a ieșit din operație. Copilul mi-a spus că vrea la mine, ca să nu-l mai bată atât de mult tatăl lui. Are un fel de tăietură la mâna dreaptă, nici nu știu cum să explic. Medicul mi-a spus că a fost vorba de un cui, un fel de scândură cu cuie. Fostul soț a vrut să-l bată cu o scândură și el s-a ferit, a pus mâna ca să nu-i dea în cap și a necesitat o operație la mâna dreaptă. Medicul a rămas șocat când a auzit ce-a făcut fostul concubin”, a mai spus mama micuțului.