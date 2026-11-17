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Finalul meciului dintre Bosnia și Herțegovina și România a fost marcat de incidente grave în tribunele stadionului Bilino Polje! Forțele de ordine au intervenit în sectorul rezervat suporterilor români, iar mai mulți fani au fost îmbrânciți de scutieri. Scenele tensionate au avut loc după o partidă în care gazdele au scandat în repetate rânduri „Țiganii! Țiganii!”

Scutierii au intervenit în forță în sectorul românilor! Incidente la finalul meciului cu Bosnia

Atmosfera de la Zenica a degenerat pe finalul confruntării din Nations League. Mai mulți membri ai forțelor de ordine, echipați cu scuturi, au pătruns în sectorul ocupat de galeria României. Intervenția a fost una extrem de dură. Militarii pur și simplu s-au năpustit peste tricolori.

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Incidentele au venit după o seară în care românii au fost ținta unor scandări discriminatorii. Suporterii bosniaci au strigat în repetate rânduri . În loc ca tensiunile să se liniștească, a adus noi scene reprobabile, de această dată chiar în sectorul rezervat fanilor veniți să susțină naționala României.

Din primele informații, se pare că totul a pornit de la un steag afișat de suporterii români în sectorul rezervat oaspeților. Reporterul FANATIK prezent la Zenica a surprins întregul incident, iar imaginile arată intervenția agresivă a forțelor de ordine bosniace. Militarii au pătruns în sectorul galeriei tricolore și au început să îi îmbrâncească pe fanii români.

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Scutierii au intervenit în forță în sectorul românilor! Incidente la finalul meciului cu Bosnia

Scene asemănătoare și în urmă cu un an! Românii au avut probleme cu forțele de ordine și la precedenta vizită la Zenica

Nu este prima dată când suporterii români au parte de o deplasare grea în Bosnia și Herțegovina. În urmă cu un an, la finalul precedentei confruntări de la Zenica, fanii tricolorilor au fost implicați într-un alt incident cu forțele de ordine. Atunci, din sectorul românilor s-au auzit scandări de „Țiganii! Țiganii!”, iar situația a degenerat rapid.

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Intervenția forțelor de ordine a fost una violentă și la acel moment. Scutierii au pătruns în zona ocupată de români și au început să îi împingă pe suporteri. La finalul jocului, regretatul antrenor Mircea Lucescu a vorbit apăsat la conferința de presă despre lipsa de respect arătată de bosniaci.

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