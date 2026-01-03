Sport

Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu chipul lui Joan García, portarul Barcelonei. „Vrem capul lui”. Foto și video

Noapte neagră pentru Joan García: de la idol la inamic public, după transferul la Barcelona. Fanii lui Espanyol l-au distrus pe portarul iberic al rivalei din oraș.
Alex Bodnariu
03.01.2026 | 23:19
Joan García, portarul celor de la Barcelona, a avut parte de o seară extrem de complicată. Sâmbătă s-a jucat pe RCDE Stadium derby-ul Cataluniei, iar fanii celor de la Espanyol s-au răzbunat pe goalkeeper-ul iberic pentru faptul că, în vară, fotbalistul a acceptat oferta rivalilor din oraș.

García a început fotbalul chiar la Espanyol, echipă la care a avut evoluții extrem de apreciate. În această vară, clubul a primit o ofertă de 25 de milioane de euro de la FC Barcelona, pe care a acceptat-o, iar jucătorul a devenit om de bază la echipa de pe Camp Nou.

Portarul a profitat din plin de accidentarea suferită de Marc-André ter Stegen și nu a mai ieșit dintre buturi. Evoluțiile sale au fost apreciate și bate la porțile naționalei de seniori a Spaniei. La 24 de ani, acesta valorează 30 de milioane de euro.

Mesaje terifiante din tribune. Gesturi reprobabile făcute de fanii lui Espanyol

Doar că sâmbătă seara García a avut parte de o experiență neplăcută. Fanii celor de la Espanyol, supărați foc pentru faptul că portarul a semnat cu rivala din oraș, au aruncat bancnote de un dolar pe care au imprimat chipul fostului lor goalkeeper.

Nu a fost însă singurul gest exagerat făcut de ultrașii catalani. Aceștia au luat bancnotele și le-au legat de gâtul unor șobolani din oraș. Mai mult, în timpul meciului, l-au insultat pe portar și au afișat bannere în care l-au numit „șobolan”.

Înainte de lovitura de start, prin oraș au putut fi văzute mai multe mesaje terifiante. Fanii au afișat bannere pe care au scris: „Vrem capul lui Joan García”. Insultele au continuat și în momentul în care portarul a ieșit la încălzire. Goalkeeper-ul le-a transmis să tacă fanilor, cu un gest făcut cu mâna.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
