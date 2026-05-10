Scene șocante la derby-urile din Cehia și Croația! Ce s-a întâmplat la Slavia Praga – Sparta Praga și Dinamo Zagreb – Hajduk Split. Video

De obicei, un final de sezon vine la pachet cu multe momente tensionate și episoade controversate, însă de această dată, lucrurile au escaladat serios. Derby-urile din Cehia (Slavia Praga – Sparta Praga) și Croația (Dinamo Zagreb – Hajduk Split) au oferit câteva scene șocante, care s-au viralizat foarte rapid în mediul online. Vezi pe site-ul Fanatik.ro despre ce este vorba.

Haos total în Cehia! Derby-ul orașului Praga a fost anulat în minutul 90+7 după ce fanii au intrat pe teren și au lovit jucătorii!

Marele derby al rundei cu numărul #2 din play-off-ul campionatului ceh, disputat între Slavia Praga și Sparta Praga, a fost întrerupt în cel de-al 7-lea minut suplimentar al partidei, asta după ce suporterii gazdelor au invadat terenul înainte ca meciul să se fi terminat. Ba mai mult, unii dintre fani l-ar fi atacat pe Jakub Surovcik, portarul oaspeților, dar și pe atacantul Matyas Vojta. În momentul în care s-a produs acest eveniment, scorul de pe tabelă indica 3-2 în favoarea Slaviei, un rezultat care le-ar fi asigurat elevilor lui Jindrich Trpisovsky un nou titlu de campioană din punct de vedere matematic.

Ulterior, după ce suporterii au fost evacuați, arbitrul de centru a hotărât reluarea meciului și a chemat cele două echipe înapoi pe teren, însă oaspeții au refuzat categoric. Conform informațiilor din presa cehă, după ce mai mulți jucători și membri ai staff-ului tehnic ai celor de la Sparta au fost agresați, aceștia au plecat mai întâi la vestiare, iar mai apoi s-au urcat în autocarul echipei și au plecat de la stadion. „Nu putem să căutăm circumstanțe atenuante, adversara noastră a raportat un atac asupra unui jucător. Este legitim că meciul a fost oprit definitiv. Dacă ceva similar s-ar fi întâmplat cu noi acasă la Sparta, am fi făcut același lucru. Nu avem ce să facem decât să le cerem scuze”, a declarat Jindrich Trpisovsky, antrenorul lui Slavia Praga, citat de sport.cz.

⚡️This is how it started. These images capture the 96th minute of the derby: Slavia fans, perched on the edge of the pitch ready to ignite title celebrations, lose all self-control and storm the grass. Total chaos in Prague. 1/3 — Csehszlovák Kém (@punkvakond)

În momentul de față, nu s-a luat nicio decizie în ceea ce privește soarta meciului, însă cel mai probabil, Sparta Praga va primi victoria la masa verde. De asemenea, sunt așteptate și alte sancțiuni împotriva celor de la Slavia. În ceea ce privește lupta pentru titlu, elevii lui Trpisovsky sunt în continuare mari favoriți, dat fiind faptul că până la sfârșitul sezonului mai sunt de disputat doar trei etape, iar gruparea „alb-roșie”, lider în clasament, are opt puncte avans față de Sparta, ocupanta locului secund (acum, înainte de posibila înfrângere la masa verde).

Fanii lui Hajduk Split s-au infiltrat în peluza lui Dinamo Zagreb și au ars banner-ul echipei!

Ne mutăm acum în Croația, unde sâmbătă seară a avut loc „derby-ul etern” dintre și . Meciul s-a disputat la Zagreb, iar gazdele, deja campioni în HNL, s-au impus cu 2-0. Punctul culminant al partidei s-a produs însă în tribune, mai exact în peluza celor de la Dinamo, când banner-ul clubului a început să ardă subit. Ce a dus la acest lucru? Se pare că unii suporteri ai lui Hajduk, membrii ai grupului „Torcida Split”, s-au infiltrat în zona adversă dându-se drept agenți de pază, și au ars din temelii banner-ul marii rivale.

Een bizarre situatie vandaag in Zagreb. Aartsrivalen Dinamo Zagreb en Hajduk Split stonden tegenover elkaar. De harde kern van Hajduk (Torcida) heeft met vooraf geplaatst vuurwerk het groepsdoek van de Bad Blue Boys tijdens de wedstrijd op afstand in brand gestoken! — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras)

Din punct de vedere sportiv, meciul dintre cele două echipe nu mai avea nicio miză, dat fiind faptul că Dinamo este deja campioană, iar Hajduk Split are deja asigurată poziția secundă. Pentru formația din Zagreb însă, finalul de sezon mai poate veni cu un trofeu, și anume Cupa Croației, trupa lui Mario Kovačević fiind calificată în marea finală a competiției, acolo unde va da piept cu cei de la Rijeka. Meciul va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 19:00.