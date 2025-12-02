Sport

Scene șocante la echipa de Ligue 1! Ultrașii i-au așteptat pe jucători și i-au bătut, după o nouă înfrângere

Fotbalul este sportul cel mai iubit de pe planetă, iar fanii duc această pasiune de multe ori la un nivel peste limita normalului și din acest motiv apar evenimente nedorite.
Mihai Alecu
02.12.2025 | 21:30
Scene șocante în Franța, acolo unde jucătorii de la Nice au fost confruntați de ultrași
OGC Nice a pierdut încă un meci, în ultima etapă din Ligue 1, 1-2, pe terenul celor de la Metz, iar ultrașii grupării nu au mai suportat și au răbufnit la adresa jucătorilor.

Jucătorii de la Nice, bătuți de ultrași după ultimul rezultat din Ligue 1

Presa din Franța anunță că mai bine de 400 de suporteri i-au așteptat pe fotbaliști și pe cei din staff, la întoarcerea de la Metz, iar ce a urmat a fost de-a dreptul șocant. Fanii le-au cerut socoteală jucătorilor, imediat după ce au oprit autocarul, iar de furia acestora nu au scăpat nici directorul sportiv sau antrenorul, fiind agresați verbal din cauza rezultatelor proaste pe care gruparea le are.

Toată situația ar putea duce la plecarea antrenorului Frank Haise, cel care se gândește serios să-și dea demisia. Doi dintre jucători chiar au fost agresați fizic, Jeremie Boga și Terem Moffi, cei care au fost abuzați și din motive rasiale. Se pare că aceștia sunt deciși să nu mai joace vreun minut pentru Nice și se gândesc la plecarea de la echipă. De asemenea, mai mulți jucători, șocați de scenele întâmplate, se gândesc serios la viitorul lor.

Nice, amenințată cu retrogradarea în Franța

Chiar dacă este patronată de unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, care este acționar majoritar și la Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, formația franceză nu este una capabilă să se lupte pentru primele locuri. Totuși, fanii se așteaptă să nu aibă emoții și echipa lor să fie una care nu are emoții cu retrogradarea, iar din când în când să prindă un loc de calificare în cupele europene.

Anul trecut, Nice a terminat pe locul 4 și a participat în preliminariile Champions League, însă nu a reușit calificarea în grupa principală, fiind eliminată de Benfica. Actualul sezon este însă mult mai complicat față de cel precedent. Nice are 6 înfrângeri la rând, este pe locul 10 și are doar 6 puncte avans față de locul 17, care ar duce în Ligue 2.

Românul care a antrenat-o pe Nice

Echipa franceză a fost pregătită în urmă cu ceva ani e un antrenor român. Adrian Ursea a preluat banca tehnică a echipei, în decembrie 2020, el fiind secundul lui Patrick Vieira la acel moment, și a fost păstrat până la finalul acelui sezon. Atunci echipa a terminat pe locul 9, cu 52 de puncte, fără emoții în privința retrogradării, însă și la 8 puncte distanță de primul loc care ducea în cupele europene.

Adrian Ursea a plecat apoi pentru a-și continua cariera de principal și a mers în Elveția, unde a fost doi ani pe banca celor de la Etoile Carouge. Din vară a preluat-o pe Yverdon, tot din a doua ligă elvețiană, iar acum este pe locul 3, la 6 puncte de primele două clasate, Aarau și Vaduz.

