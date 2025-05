Scene șocante la Galați. Un elev a fost bătut cu o coadă de mătură de un coleg

Anchetă la o școală din Galați, după ce un elev, de clasa a VI-a, a fost bătut, pe holul școlii, de un alt coleg. Agresorul ar mai fi făcut probleme în trecut, însă nu atât de grave. Polițiștii au intervenit după ce filmarea a apărut.

Elev bătut pe holul unei școli din Galați

Totul s-a întâmplat pe holul Şcolii Gimnaziale din Hanu Conachi, județul Galați. Un elev de clasa a VII-a a început, din senin, de clasa a VI-a cu o coadă de mătură. Victima nu a ripostat în niciun fel.

Cei doi s-au întâlnit la toaletă, cu doar câteva minute înainte de pauză. În același timp, un alt copil a filmat întreaga scenă, fără să intervină.

„Aseară am aflat de la una dintre diriginte despre incident și am demarat imediat o anchetă internă. Am aflat că elevul de clasa a VII-a a cerut voie la toaletă cu 5-6 minute înainte de pauză, iar acolo s-a întâlnit cu colegul mai mic.

Deși se pare că cei doi sunt prieteni de familie, în urma unui conflict spontan între ei, cel de clasa a VII-a luat o coadă de mătură pe care a găsit-o la baie și și-a lovit colegul. I-am chemat pe părinți la școală, cei ai agresorului și-au cerut scuze părinților victimei, iar băieții s-au împăcat”, a declarat profesorul din cadrul instituției, Bogdan Vasile, conform .

Diriginta elevului agresiv susține că acesta este un copil imprevizibil și a mai făcut probleme de-a lungul timpului, însă niciodată atât de grave. De asemenea, cei doi ar fi fost prieteni în timpul liber. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, conform

„În prezent, se desfăşoară cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a locului şi a împrejurărilor în care s-a produs incidentul, identificării tuturor persoanelor implicate, precum şi pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun”, potrivit IPJ Galaţi.