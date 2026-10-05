Sport

Scene șocante la junioare! Părinții s-au luat la bătaie în tribune în timpul unui meci la Timișoara. Video

Un meci de handbal feminin rezervat junioarelor s-a transformat într-un adevărat scandal la Timișoara. Mai mulți părinți s-au luat la bătaie în tribune în timpul partidei LPS Banatul – Millenium Giarmata, scor 18-28.
Cristian Măciucă
05.10.2026 | 08:07
Scene socante la junioare Parintii sau luat la bataie in tribune in timpul unui meci la Timisoara Video
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Părinții s-au luat la bătaie la meciul de junioare din handbalul feminin românesc. Foto: colaj Fanatik.
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Scene inimaginabile la un meci de handbal disputat de fete în vârstă de doar 13-14 ani. Duelul dintre LPS Banatul Timișoara și CSC Millenium Giarmata, din Campionatul Național de Junioare III, a fost marcată de un scandal violent izbucnit în tribune. Partida a avut loc pe Bega, duminică, 4 octombrie, și s-a terminat cu succesul formației oaspete, scor 28-18. Rezultatul a fost umbrit din cauza incidetelor între părinți.

Bătaie între părinți la LPS Banatul – Millenium Giarmata. Handbalistele au început să țipe

Imaginile cu bătaia de la LPS Banatul – Millenium Giarmata 18-28 au devenit virale pe social media. În filmare se vede cum spiritele se încing în tribună, iar conflictul verbal degenerează rapid. Mai mulți adulți se îmbrâncesc, iar doi dintre bărbații implicați ajung să-și împartă lovituri și să se ia la trântă în apropierea balustradei.

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În tot acest timp, de pe teren se aud țipetele micilor handbaliste, care asistă la scenele violente din tribună. Conform libertatea.ro, la partida de la Timișoara au fost prezenți 86 de spectatori, iar tensiunile ar fi escaladat pe fondul nemulțumirilor legate de anumite decizii de arbitraj.

Bătaie generală la meciul de handbal feminin

Meci tensionat și pe parchet

Duelul dintre LPS Banatul – Millenium Giarmata de la Junioare 3 (handbaliste născute 2012-2013) a fost unul foarte tensionat și pe parchet. Arbitrii Cristina Râpă și Mirela Morariu au dictat nu mai puțin de 20 de eliminări de câte două minute: 12 pentru gazde și opt pentru Millenium Giarmata. În plus, Attila Horvath, antrenorul celor de la LPS Banatul, a fost descalificat. Millenium Giarmata a condus cu 13-8 la pauză și s-a impus în cele din urmă la zece goluri diferență, 28-18.

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Reacție dură după bătaia de la Timișoara

Ana Beldiman, antrenoare la HC Beldiman Arad, a criticat vehement comportamentul adulților la o competiție destinată copiilor. „Handbalul e despre respect, disciplină și fair-play. Nu despre orgolii de adulți care se bat ca pe uliță”, a transmis Ana Beldiman, prin intermediul rețelelor de socializare.

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Precedent la un LPS Banatul – Millenium Giarmata! Două meciuri fără spectatori

Nu este pentru prima dată când un meci dintre LPS Banatul Timișoara și CSC Millenium Giarmata ajunge în atenția Comisiei de Disciplină a Federației Române de Handbal din cauza comportamentului spectatorilor.

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Un precedent s-a înregistrat în urmă cu doi ani. După partida de Junioare 2 dintre cele două cluburi, care a avut loc pe 12 octombrie 2024, la Timișoara, arbitrii au întocmit un raport suplimentar. Cazul a ajuns ulterior pe masa Comisiei Centrale de Disciplină a FRH. Forul federal a decis atunci sancționarea clubului LPS Banatul Timișoara cu disputarea a două meciuri oficiale pe teren propriu fără spectatori, începând cu 23 octombrie 2024.

Motivul consemnat oficial de Federația Română de Handbal a fost „comportamentul neregulamentar al spectatorilor față de oficialii jocului”. Sancțiunea s-a aplicat echipei de Junioare 2 a clubului de pe Bega.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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