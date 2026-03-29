Scene teribile cu leșinul lui Mircea Lucescu! I s-a făcut respirație gură la gură și masaj cardiac de față cu toți jucătorii! Exclusiv

Mircea Lucescu i-a înspăimântat pe jucătorii și membrii staff-ului naționalei duminică, 29 martie, când a leșinat la ședința de pregătire a meciului cu Slovacia. Selecționerul a primit îngrijiri medicale instant de la medicul Claudiu Stamatescu și echipa sa.

Lui Mircea Lucescu i s-a făcut respirație gură la gură de față cu toți jucătorii

Dimineața zilei de duminică a venit cu un șoc pentru oamenii din cadrul echipei naționale. La ședința tehnică, când le explica elevilor săi cum trebuie să abordeze meciul cu Slovacia, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. .

Marele noroc a fost că medicul Claudiu Stamatescu, împreună cu maseurul Ovidiu Blendea, au intervenit imediat. Aceștia i-au făcut lui „Il Luce” respirație gură la gură și masaj cardiac până la sosirea ambulanței, sub privirile șocate ale fotbaliștilor. Detaliu extrem de important în economia evenimentelor, după cum a afirmat doctorul Gabriel Crâșmariu, medic specialist cardiolog la Ponderas. „Dacă pacientul este inconștient și nu mai respiră, nu are puls periferic, adică este în stop cardiac, masajul cardiac este esențial până la sosirea ambulanței și poate salva viața pacientului”, a declarat Dr. Gabriel Crâșmariu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mircea Lucescu și-a revenit în ambulanță

Medicii de pe ambulanță l-au stabilizat rapid, iar pulsul actualului selecționer al României a revenit la valori normale. Însă, cadrele medicale au decis ca Mircea Lucescu să fie dus la spitalul Universitar și plasat sub atenta îngrijire a lui Cătălin Cîrstoiu, directorul instituției. De altfel, așa cum FANATIK a relatat, tehnicianul și-a recăpătat optimismul chiar în ambulanță. A glumit cu medicii care i-au oferit primul ajutor și i-a felicitat pentru promptitudinea lor: „Ce rapizi sunteți! Ați fi buni în atac”, s-a amuzat Mircea Lucescu cu doctorii de pe salvare.

Mircea Lucescu a rămas internat la Spitalul Universitar

, nu un preinfarct, cum se temeau inițial oamenii din staff-ul medical al naționalei, în timp ce îi aplicau antrenorului manevre de resuscitare. Ajuns la Spitalul Universitar, cadrele medicale conduse de doctorul Cătălin Cîrstoiu au decis că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu necesită observare. După ce l-au supus la mai multe teste și analize, au hotărât ca selecționerul să rămână internat.

Sincopa este un episod temporar de pierdere a conştienţei, de obicei precedat de o revenire rapidă și completă. Acest fenomen este cauzat de scăderea fluxului sanguin către creier, ceea ce duce la o lipsă temporară de oxigen în țesuturile cerebrale. Sincopa poate semnala existența unor afecțiuni medicale serioase, cum ar fi bolile cardiovasculare. Prin urmare, orice episod de pierdere a conștienței trebuie tratat ca o urgență medicală până la identificarea cauzei care a condus la sincopă”, este explicația diagnosticului, potrivit .

Jerry Gane, pe bancă la Slovacia – România, în locul lui Mircea Lucescu

Din motive clare, Mircea Lucescu nu va face deplasarea la Bratislava pentru meciul cu Slovacia. Cum partida nu mai are o miză pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, tricolorii fiind învinși de Turcia în semifinala barajului, 0-1, Jerry Gane va fi cel care va sta pe banca tehnică, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Partida cu Slovacia ar fi trebuit să însemne meciul de la revedere pentru Mircea Lucescu la cârma primei reprezentative. Însă, din cauza problemelor medicale, acest lucru nu se va întâmpla. Experimentatul antrenor îi va preda ștafeta omului pe care l-a debutat la naționala României, în 1983, la vârsta de 18 ani: Gheorghe Hagi.