Scene teribile în Mexic! Un cadavru a fost decoperit lângă baza în care Iranul se pregătește pentru Cupa Mondială

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Naționala Iranului a fost forțată să își mute baza de antrenament pentru Cupa Mondială în Mexic din cauza războiului cu SUA. Vineri, autoritățile locale au făcut o descoperire cumplită aproape de Estadio Caliente din Tijuana, locul unde se pregătește formația asiatică. Un cadavru a fost găsit într-o mașină aflată în parcarea unui supermarket.

Descoperire macabră aproape de baza de antrenament a Iranului pentru Cupa Mondială

Naționala Iranului își dispută toate meciurile din grupa de la Cupa Mondială în SUA, iar asiaticii își găsiseră o bază de antrenament în statul Arizona, însă totul s-a schimbat după declanșarea războiului. Iranienii au fost nevoiți să își mute baza de antrenament în Mexic și vor călători în Statele Unite doar în zilele în care își vor juca meciurile, fiind nevoiți să plece din țară imediat după jocuri.

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Baza aleasă de asiatici a fost Estadio Caliente, o arenă de 27.000 de locuri din orașul mexican Tijuana. Din nefericire, cu puține zile înainte de debutul echipei la turneul final, autoritățile locale au făcut o descoperire macabră. Un cadavru în stare avansată de descompunere a fost găsit într-o mașină abandonată, care se afla în parcarea unui supermarket din apropierea stadionului.

🚨 DISTURBING INCIDENT 😟 A body has been found in the trunk of an SUV near the Caliente Stadium in Tijuana, where the Iran national team is training for the World Cup. The body was reportedly in a state of decomposition.

Authorities are investigating.

Very concerning situation… — X Sport (@Xrkt111686)

Ce au transmis autoritățile după ce a fost descoperit un cadavru aproape de baza de antrenament a Iranului

Parchetul din Tijuana a anunțat că polițiștii au descoperit cadavrul vineri, în jurul orei locale 11:30 (21:30 în România). „A fost găsită în portbagaj o persoană înfășurată într-un sac de plastic negru, cu semne de violență”, au transmis aceștia pentru AFP. , de la ora 04:00, cu un duel contra Noii Zeelande, care se va disputa pe SoFi Stadium din Inglewood (California).

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Iranul se află în continuare în plin război cu SUA, iar , înainte de a-și schimba decizia. După meciul cu Noua Zeelandă, Iranul va mai întâlni Belgia, pe 21 iunie și Egiptul, pe 27 iunie. Asiaticii caută prima calificare în faza eliminatorie a Cupei Mondiale, fiind eliminați în grupe la toate cele 6 ediții la care au participat până acum.