Scene teribile la sărbătoarea de titlu a lui Porto! O mașină a lovit nouă suporteri! Video

ADVERTISEMENT

Porto a devenit oficial noua campioană a Portugaliei, însă a avut parte de un nou eveniment nefericit în rândul suporterilor săi. În timpul celebrării succesului „Dragonilor”, o mașină a lovit 9 fani. Rămâi pe site-ul nostru pentru a afla toate detaliile legate de seara care s-a transformat din bucurie în agonie pentru o parte din suporterii echipei pregătite de Francesco Farioli.

O mașină a lovit nouă suporteri ai echipei Porto în timpul celebrării titlului câștigat de echipă

Portugalia are o nouă campioană. Dacă anul trecut titlul era cucerit de Sporting, anul acesta a venit rândul lui Porto, care a câștigat cel de-al 31-lea astfel de trofeu din istoria clubului. Benfica a înregistrat doar un 2-2 cu Famalicao, astfel că Porto s-a aflat în situația de a mai avea nevoie de un singur punct pentru a câștiga titlul. Însă echipa veteranului Thiago Silva a câștigat cu 1-0 confruntarea cu Alverca și, la final, au celebrat succesul obținut. Nimeni nu bănuia ce urma să se întâmple pe străzile din Sao Joao da Madeira.

ADVERTISEMENT

Mai exact, mai mulți suporteri ai lui Porto au ieșit pe străzile din localitate să celebreze triumful formației favorite. Totul s-a schimbat radical, după ce o mașină scăpată de sub control, în urma unui impact cu un alt autovehicul, a intrat într-un grup de persoane aflate pe trotuar. Conform , nouă oameni au fost loviți și au avut nevoie de îngrijiri medicale, unii dintre ei fiind chiar transportați de urgență la spital.

Sursa mai scrie și că șoferul mașinii implicate în accident, în vârstă de doar 18 ani, a fost reținut de polițiști. Tragedia vine la scurt timp după ce . Necazul s-a petrecut pe Estadio do Dragão, arena lui Porto, la începutul lunii aprilie.

ADVERTISEMENT

Mai mulți suporteri ai lui Liverpool au fost loviți de o mașină la petrecerea de titlu din 2025

Incidentul petrecut acum cu suporterii lui Porto amintește de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu doar un an în Anglia, când Liverpool sărbătorea titlul de campioană în Premier League. Atunci,

ADVERTISEMENT

Nu mai puțin de 79 de persoane au fost rănite, dintre care 4 copii. Poliția l-a identificat ulterior pe cel care a comis fapta de necrezut: Paul Doyle, acuzat pentru șapte infracțiuni, inclusiv conducere periculoasă și provocarea de vătămări corporale grave cu intenție.