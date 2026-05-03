Scene teribile la sărbătoarea de titlu a lui Porto! O mașină a lovit nouă suporteri! Video

Sărbătoarea titlului în Portugalia a fost umbrită de un eveniment șocant. Mai mulți suporteri ai clubului Porto au fost loviți de o mașină în timp ce se bucurau de trofeul câștigat de echipa lor favorită.
Mihai Dragomir
03.05.2026 | 13:00
Scene șocante în Portugalia după petrecerea de titlu a lui Porto. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Porto a devenit oficial noua campioană a Portugaliei, însă a avut parte de un nou eveniment nefericit în rândul suporterilor săi. În timpul celebrării succesului „Dragonilor”, o mașină a lovit 9 fani. Rămâi pe site-ul nostru pentru a afla toate detaliile legate de seara care s-a transformat din bucurie în agonie pentru o parte din suporterii echipei pregătite de Francesco Farioli.

O mașină a lovit nouă suporteri ai echipei Porto în timpul celebrării titlului câștigat de echipă

Portugalia are o nouă campioană. Dacă anul trecut titlul era cucerit de Sporting, anul acesta a venit rândul lui Porto, care a câștigat cel de-al 31-lea astfel de trofeu din istoria clubului. Benfica a înregistrat doar un 2-2 cu Famalicao, astfel că Porto s-a aflat în situația de a mai avea nevoie de un singur punct pentru a câștiga titlul. Însă echipa veteranului Thiago Silva a câștigat cu 1-0 confruntarea cu Alverca și, la final, au celebrat succesul obținut. Nimeni nu bănuia ce urma să se întâmple pe străzile din Sao Joao da Madeira.

Mai exact, mai mulți suporteri ai lui Porto au ieșit pe străzile din localitate să celebreze triumful formației favorite. Totul s-a schimbat radical, după ce o mașină scăpată de sub control, în urma unui impact cu un alt autovehicul, a intrat într-un grup de persoane aflate pe trotuar. Conform presei lusitane, nouă oameni au fost loviți și au avut nevoie de îngrijiri medicale, unii dintre ei fiind chiar transportați de urgență la spital.

Sursa mai scrie și că șoferul mașinii implicate în accident, în vârstă de doar 18 ani, a fost reținut de polițiști. Tragedia vine la scurt timp după ce un suporter a murit la finalul meciului dintre FC Porto și Nottingham Forest din manșa tur a sferturilor de finală din UEFA Europa League. Necazul s-a petrecut pe Estadio do Dragão, arena lui Porto, la începutul lunii aprilie.

Mai mulți suporteri ai lui Liverpool au fost loviți de o mașină la petrecerea de titlu din 2025

Incidentul petrecut acum cu suporterii lui Porto amintește de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu doar un an în Anglia, când Liverpool sărbătorea titlul de campioană în Premier League. Atunci, o mașină a intrat frontal într-un grup de oameni, iar zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nu mai puțin de 79 de persoane au fost rănite, dintre care 4 copii. Poliția l-a identificat ulterior pe cel care a comis fapta de necrezut: Paul Doyle, acuzat pentru șapte infracțiuni, inclusiv conducere periculoasă și provocarea de vătămări corporale grave cu intenție.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
