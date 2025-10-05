Scene terifiante! Campionul mondial la fotbal, în apropierea unui urs cu fetița în brațe. Video

Unul dintre campionii mondiali cu Argentina în 2022 a trecut prin Angel Correa și familia lui după ce un urs s-a apropiat de ei. Cum a reacționat fostul jucător de la Atletico Madrid în preajma sălbăticiunii.

ADVERTISEMENT

Angel Correa, întâlnire pe stradă cu un urs

După 10 ani la Atletico Madrid, Angel Correa a plecat în această vară la Tigres, în Mexic. Jucătorul de 30 de ani a avut parte de un moment în care pulsul i-a crescut instant, chiar în timp ce era însoțit de familie.

Pe o stradă din Monterrey, fotbalistul s-a întâlnit cu un urs, care înainta către el și fiica sa. Momentul a fost filmat chiar de soția campionului mondial cu Argentina în 2022. Jucătorul își ținea fetița în brațe în acel moment.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă astfel de întâlniri cu animale sălbatice se pot transforma foarte ușor în clipe mortale, Correa a păstrat o atitudine jovială, râzând, iar soția acestuia a spus: „Cineva a venit să ne viziteze”, potrivit jurnaliștilor de la

🇦🇷🐻 Ángel Correa, hoy en Tigres, salió a pasear en Monterrey y se cruzó con ¡UN OSO! en plena calle… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero)

| ¡El susto de sus vidas! Un oso se le apareció a Ángel Correa y su familia. Bienvenido a Monterrey Ángel 😅 — Vladimir García (@VladimirGarciaG)

Suspendare drastică primită de Correa în primăvara acestui an

În etapa cu numărul 27 din LaLiga, sezonul trecut, Atletico Madrid a pierdut cu scorul de 1-2 în fața lui Getafe. Trupa lui Simeone avea să termine meciul în inferioritate numerică atunci. Angel Correa a văzut cartonașul roșu în minutul 88 al partidei.

ADVERTISEMENT

Decizia a venit după ce argentinianul a avut o intervenție dură asupra lui Djene, iar VAR a confirmat culoarea cartonașului. Jucătorul și-a ieșit din minți și a avut mai multe insulte la adresa arbitrului Cuadra Fernandez.

ADVERTISEMENT

Comportamentul său nu a rămas nepedepsit. Angel Correa a primit o etapă de suspendare pentru cartonașul roșu, așa cum scrie la regulament, dar și