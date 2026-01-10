Sport

Scene terifiante în FA Cup! Meciul lui Chelsea a fost oprit din cauza unei urgențe medicale

Clipe de coșmar în timpul meciului jucat de Chelsea în FA Cup. Partida a fost oprită și jucătorii au mers la vestiare din cauza unei urgențe medicale.
Alex Bodnariu
10.01.2026 | 23:50
Scene terifiante in FA Cup Meciul lui Chelsea a fost oprit din cauza unei urgente medicale
ULTIMA ORĂ
Partida dintre Charlton Athletic și Chelsea a fost oprită după ce unui suporter i s-a făcut rău!
ADVERTISEMENT

Meciul din FA Cup dintre Chelsea și Charlton Athletic, disputat sâmbătă seara pe stadionul The Valley din Londra, a fost întrerupt temporar în primele zece minute, din cauza unei urgențe medicale survenite în tribune. Partida a fost oprită imediat după ce unui spectator i s-a făcut rău.

Partida dintre Charlton Athletic și Chelsea a fost oprită după ce unui suporter i s-a făcut rău!

În acel moment, jucătorii ambelor echipe s-au retras în apropierea băncilor de rezerve, iar după câteva minute au revenit pe gazon, cu mingile în mână, pentru a se menține încălziți până la reluarea jocului. Suporterul a fost ulterior scos din stadion pe targă, purtând o mască de oxigen, fiind aplaudat de fanii prezenți în tribune.

ADVERTISEMENT

După aproximativ cinci minute de pauză, arbitrul a decis reluarea partidei, care a continuat în condiții normale, cu scorul de 0-0. Din cauza întreruperii medicale și a unei alte pauze provocate de accidentarea lui Facundo Buonanotte, în prima repriză au fost acordate șapte minute de prelungire.

Momentul a fost unul delicat pentru clubul Charlton, în contextul în care, cu doar o lună înainte, un alt suporter își pierduse viața în timpul unui meci disputat pe același stadion, The Valley. Atunci, partida împotriva celor de la Portsmouth a fost abandonată, după ce suporterul, identificat ulterior ca Norman Barker, a decedat din cauza unor complicații medicale.

ADVERTISEMENT
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump...
Digi24.ro
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”

Liam Rosenior a debutat pe banca lui Chelsea

Pe teren, după reluarea jocului, Chelsea a reușit să deschidă scorul în prelungirile primei reprize, printr-un șut puternic al lui Jorrel Hato. În partea secundă, oaspeții și-au mărit avantajul după reușita lui Tosin Adarabioyo, însă Charlton a replicat prin Miles Leaburn. Guiu a dus imediat scorul la 3-1.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digisport.ro
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham

A fost prima partidă pentru Liam Rosenior pe banca lui Chelsea. Acesta a fost numit antrenor principal al echipei londoneze după despărțirea total surprinzătoare de italianul Enzo Maresca.

Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de...
Fanatik
Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de 50 de milioane de euro. Video
Secretul lui Cristi Chivu la Inter, dezvăluit de un fost coechipier. Cum a...
Fanatik
Secretul lui Cristi Chivu la Inter, dezvăluit de un fost coechipier. Cum a reușit să câștige vestiarul: ”Acesta a fost întotdeauna unul dintre punctele sale forte”
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în...
Fanatik
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în cantonament pe uriașul de 1,93, care trebuie să sperie toți atacanții din Superligă. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Echipa din România, în degringoladă: 12 jucători și antrenorul au plecat deja! Președintele...
iamsport.ro
Echipa din România, în degringoladă: 12 jucători și antrenorul au plecat deja! Președintele este următorul vizat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!