Scene terifiante în FA Cup! Meciul lui Chelsea a fost oprit din cauza unei urgențe medicale

Meciul din FA Cup dintre Chelsea și Charlton Athletic, disputat sâmbătă seara pe stadionul The Valley din Londra, a fost întrerupt temporar în primele zece minute, din cauza unei urgențe medicale survenite în tribune. Partida a fost oprită imediat după ce unui spectator i s-a făcut rău.

În acel moment, jucătorii ambelor echipe s-au retras în apropierea băncilor de rezerve, iar după câteva minute au revenit pe gazon, cu mingile în mână, pentru a se menține încălziți până la reluarea jocului. Suporterul a fost ulterior scos din stadion pe targă, purtând o mască de oxigen, fiind aplaudat de fanii prezenți în tribune.

După aproximativ cinci minute de pauză, arbitrul a decis reluarea partidei, care a continuat în condiții normale, cu scorul de 0-0. Din cauza întreruperii medicale și a unei alte pauze provocate de accidentarea lui Facundo Buonanotte, în prima repriză au fost acordate șapte minute de prelungire.

Momentul a fost unul delicat pentru clubul Charlton, în contextul în care, cu doar o lună înainte, . Atunci, partida împotriva celor de la Portsmouth a fost abandonată, după ce suporterul, identificat ulterior ca Norman Barker, a decedat din cauza unor complicații medicale.

Liam Rosenior a debutat pe banca lui Chelsea

Pe teren, după reluarea jocului, Chelsea a reușit să deschidă scorul în prelungirile primei reprize, printr-un șut puternic al lui Jorrel Hato. În partea secundă, oaspeții și-au mărit avantajul după reușita lui Tosin Adarabioyo, însă Charlton a replicat prin Miles Leaburn. Guiu a dus imediat scorul la 3-1.

