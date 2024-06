Scene tulburătoare la priveghiul make-up artistei Anca Molnar. Soțul tinerei de 35 de ani, răvășit lângă sicriul alb

Au fost surprinse scene tulburătoare la priveghiul make-up artistei Anca Molnar, care a murit la doar 35 de ani. Soțul tinerei este devastat de durere. Cum a fost surprins lângă sicriul partenerei de viață?

Scene tulburătoare la priveghiul make-up artistei Anca Molnar. Cum a fost surprins soțul tinerei

, pe 11 iunie, iar apropiații make-up artistei sunt îndurerați după această pierdere. Tânăra a fost răpusă după ce s-a luptat cu o tumoare cerebrală.

A suferit două operații pe creier și a făcut tot posibilul să învingă boala, însă decesul a fost anunțat ieri de partenerul ei de viață, Claudiu Molnar.

Make-up artista vedetelor va fi condusă pe ultimul drum joi, 13 iunie, iar până atunci este organizat priveghiul, pentru care cei care au cunoscut-o să-și poată lua “adio”.

În imaginile postate în mediul online, apare lângă sicriul partenerei sale de viață, care alb și înconjurat cu flori. Claudiu Molnar este devastat după ce și-a pierdut soția și chiar a postat un mesaj tulburător după moartea acesteia.

Sute de trandafiri albi înconjoară sicriul regretatei make-up artiste. Apropiații au fost șocați de moartea ei la o vârstă atât de fragedă și au sperat, până în ultima clipă, că se va vindeca de cancer.

“Iubirea în toate formele ei…Anca, zâmbește-i de acolo, că e așa multă durere aici….”, se arată în dreptul imaginii postate de o prietenă a make-up artistei, prezentă la priveghi, potrivit .

Anca Molnar, mesaj de adio înainte să moară

Deși a sperat că totul va fi bine, make-up artista și-a presimțit sfârșitul, așa că a lăsat un mesaj de adio înainte să moară. Acesta a fost transmit pe rețelele sociale, prin intermediul soțului ei.

“Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ.

Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața. Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin.

Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin!

Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul”, este mesajul transmis de Anca Molnar înainte să moară.