Scene uluitoare după Dinamo – U Craiova 1-1! Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un dinamovist, iar Istvan Kovacs a fost lovit. Video

Scene tensionate la finalul derbyului de pe Arena Națională dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, vedeta echipei din Bănie, s-a luat la ceartă cu suporterii, iar înainte să meargă la vestiare a scuipat un fan al echipei din Capitală.

Ștefan Baiaram a scuipat un suporter! Imagini incredibile pe Arena Națională!

nu a fost una foarte spectaculoasă, însă în tribune a fost show total Totuși, au existat și mesaje cu caracter rasist, iar crainicul i-a anunțat pe suporteri că meciul riscă să fie suspendat dacă jignirile nu se vor opri.

Ștefan Baiaram a fost extrem de nervos după finalul celor 90 de minute. Atacantul a mers în fața suporterilor și a fost filmat în timp ce a scuipat unul dintre fani. Imaginile au fost publicate de la scurt timp după încheierea jocului. Vezi video.

Este posibil ca atacantul să fi reacționat față de suporterii celor de la Dinamo după scandările cu caracter rasist venite din tribune pe parcursul partidei de pe Arena Națională. Înainte să meargă în fața fanilor, pe imagini se vede cum fotbalistul a fost scuipat de susținătorii adverși.

Istvan Kovacs, lovit cu un obiect aruncat din tribune!

Și Istvan Kovacs a fost implicat într-un moment șocant. Arbitrul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova a fost lovit cu un obiect aruncat din tribune, înainte să intre pe tunelul care duce la vestiare.

Nu este clar cu ce tip de obiect a fost lovit Istvan Kovacs. Centralul din Carei s-a aplecat, l-a ridicat de pe jos și a mers cu el pe tunel. Este posibil ca Dinamo să primească o amendă destul de mare după aceste gesturi reprobabile făcute de suporteri.