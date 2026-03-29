Scene uluitoare în fotbalul englez! Arbitrul a oprit meciul din cauza unei drone care zbura deasupra stadionului. Video

Meciul dintre Colchester United și Walsall, două echipe din al patrulea eșalon al fotbalului englez, a fost întrerupt timp de aproximativ cinci minute, asta după ce o dronă a fost detectată în apropierea stadionului. Inițial, arbitrul Carl Brook i-a trimis pe jucători la vestiar, dar până la urmă partida de pe JobServe Community Stadium s-a reluat și a fost dusă la bun sfârșit, rezultatul final al disputei reprezentând o remiză, scor 1-1. Evenimentul neobișnuit a produs însă panică în rândul suporterilor și al protagoniștilor de pe teren.
În momentul în care arbitrul a decis să pună pe „hold” partida și să-i trimită la cabine pe jucătorii celor două echipe, fanii prezenți pe stadion au fost nedumeriți, ei nefiind anunțați care este motivul care a provocat această evacuare. La câteva secunde de la producerea evenimentului, un reporter de la Sky Sports, prezent de asemenea pe stadion, a intrat în transmisiune directă la postul britanic și a elucidat misterul: „Mai sunt opt minute rămase din meci, dar nu mai este niciun jucător pe gazon. Arbitrul le-a transmis jucătorilor să părăsească terenul. Se pare că o dronă care zbura deasupra stadionului a provocat această întrerupere”.
Ulterior, reporterul a precizat că încă nu se cunoaște identitatea dronei respective, iar mai apoi, acesta a descris întreaga mișcare desfășurată de obiect: „O priveam cum plutește deasupra stadionului, dar a dispărut dintr-o dată. La un moment dat, a părut că își va schimba traiectoria și va coborî, urmând să aterizeze în mod clar undeva”.
După aproximativ cinci minute, jucătorii de la Colchester United și Walsall au revenit pe teren, iar finalul partidei s-a desfășurat normal, în condiții de siguranță. Până la momentul de față, identitatea dronei nu a fost recunoscută, anunță cei de la The Sun. Totuși, jurnaliștii britanici au menționat faptul că evenimentul care s-a produs sâmbătă seară pe JobServe Community Stadium nu a reprezentat o premieră în fotbalul englez.
În stagiunea precedentă, un episod similar a avut loc chiar în Premier League, la partida dintre Brentford și Fulham. La fel ca și acum, partida respectivă a fost întreruptă din cauza unei drone care zbura deasupra stadionului. În plus, au mai existat alte două meciuri în campionatele din Anglia care și-au amânat startul din cauza prezenței unor astfel de obiecte în preajma suprafeței de joc: în 2023, un duel între Southampton și Aston Villa, respectiv în 2020, când protagonistele au fost Rotherham United și Sheffield Wednesday.