Scene uluitoare în fotbalul englez! Arbitrul a oprit meciul din cauza unei drone care zbura deasupra stadionului. Video

Moment tensionat în fotbalul englez! Un meci a fost suspendat după ce o dronă a fost detectată în preajma stadionului. Arbitrul i-a trimis pe jucători la vestiar.
Dragos Petrescu
29.03.2026 | 19:12
Meciul dintre Colchester United și Walsall, două echipe din al patrulea eșalon al fotbalului englez, a fost întrerupt timp de aproximativ cinci minute, asta după ce o dronă a fost detectată în apropierea stadionului. Inițial, arbitrul Carl Brook i-a trimis pe jucători la vestiar, dar până la urmă partida de pe JobServe Community Stadium s-a reluat și a fost dusă la bun sfârșit, rezultatul final al disputei reprezentând o remiză, scor 1-1. Evenimentul neobișnuit a produs însă panică în rândul suporterilor și al protagoniștilor de pe teren.

Meci din Anglia, întrerupt din cauza unei drone care zbura deasupra stadionului!

În momentul în care arbitrul a decis să pună pe „hold” partida și să-i trimită la cabine pe jucătorii celor două echipe, fanii prezenți pe stadion au fost nedumeriți, ei nefiind anunțați care este motivul care a provocat această evacuare. La câteva secunde de la producerea evenimentului, un reporter de la Sky Sports, prezent de asemenea pe stadion, a intrat în transmisiune directă la postul britanic și a elucidat misterul: „Mai sunt opt minute rămase din meci, dar nu mai este niciun jucător pe gazon. Arbitrul le-a transmis jucătorilor să părăsească terenul. Se pare că o dronă care zbura deasupra stadionului a provocat această întrerupere”.

Ulterior, reporterul a precizat că încă nu se cunoaște identitatea dronei respective, iar mai apoi, acesta a descris întreaga mișcare desfășurată de obiect: „O priveam cum plutește deasupra stadionului, dar a dispărut dintr-o dată. La un moment dat, a părut că își va schimba traiectoria și va coborî, urmând să aterizeze în mod clar undeva”.

Partida dintre Colchester și Walsall nu a fost prima din Anglia suspendată din cauza unei drone!

După aproximativ cinci minute, jucătorii de la Colchester United și Walsall au revenit pe teren, iar finalul partidei s-a desfășurat normal, în condiții de siguranță. Până la momentul de față, identitatea dronei nu a fost recunoscută, anunță cei de la The Sun. Totuși, jurnaliștii britanici au menționat faptul că evenimentul care s-a produs sâmbătă seară pe JobServe Community Stadium nu a reprezentat o premieră în fotbalul englez.

Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
Digi24.ro
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă

În stagiunea precedentă, un episod similar a avut loc chiar în Premier League, la partida dintre Brentford și Fulham. La fel ca și acum, partida respectivă a fost întreruptă din cauza unei drone care zbura deasupra stadionului. În plus, au mai existat alte două meciuri în campionatele din Anglia care și-au amânat startul din cauza prezenței unor astfel de obiecte în preajma suprafeței de joc: în 2023, un duel între Southampton și Aston Villa, respectiv în 2020, când protagonistele au fost Rotherham United și Sheffield Wednesday.

UEFA i-a spus
Digisport.ro
UEFA i-a spus "NU" României, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital! FRF a luat decizia finală
Igor Tudor, OUT de la Tottenham! Gruparea din Premier League a făcut anunțul...
Fanatik
Igor Tudor, OUT de la Tottenham! Gruparea din Premier League a făcut anunțul oficial, iar Radu Drăgușin va avea un nou antrenor
„Astăzi semnez!”. Bogdan Vătăjelu a bătut palma cu echipa din play-off!
Fanatik
„Astăzi semnez!”. Bogdan Vătăjelu a bătut palma cu echipa din play-off!
Cum a aflat soția lui Mircea Lucescu de problemele selecționerului: „Era foarte îngrijorat!”
Fanatik
Cum a aflat soția lui Mircea Lucescu de problemele selecționerului: „Era foarte îngrijorat!”
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
