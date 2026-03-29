Scene uluitoare în fotbalul englez! Arbitrul a oprit meciul din cauza unei drone care zbura deasupra stadionului. Video

Meciul dintre Colchester United și Walsall, două echipe din al patrulea eșalon al , a fost întrerupt timp de aproximativ cinci minute, asta după ce o dronă a fost detectată în apropierea stadionului. Inițial, arbitrul Carl Brook i-a trimis pe jucători la vestiar, dar până la urmă partida de pe JobServe Community Stadium s-a reluat și a fost dusă la bun sfârșit, rezultatul final al disputei reprezentând o remiză, scor 1-1. Evenimentul neobișnuit a produs însă panică în rândul suporterilor și al protagoniștilor de pe teren.

Meci din Anglia, întrerupt din cauza unei drone care zbura deasupra stadionului!

În momentul în care arbitrul a decis să pună pe „hold” partida și să-i trimită la cabine pe jucătorii celor două echipe, fanii prezenți pe stadion au fost nedumeriți, ei nefiind anunțați care este motivul care a provocat această evacuare. La câteva secunde de la producerea evenimentului, un reporter de la Sky Sports, prezent de asemenea pe stadion, a intrat în transmisiune directă la postul britanic și a elucidat misterul: „Mai sunt opt minute rămase din meci, dar nu mai este niciun jucător pe gazon. Arbitrul le-a transmis jucătorilor să părăsească terenul. Se pare că o dronă care zbura deasupra stadionului a provocat această întrerupere”.

Ulterior, reporterul a precizat că încă nu se cunoaște identitatea dronei respective, iar mai apoi, acesta a descris întreaga mișcare desfășurată de obiect: „O priveam cum plutește deasupra stadionului, dar a dispărut dintr-o dată. La un moment dat, a părut că își va schimba traiectoria și va coborî, urmând să aterizeze în mod clar undeva”.

A drone has stopped play between Colchester & Walsall ❓❌ — Sky Sports Football (@SkyFootball)

Partida dintre Colchester și Walsall nu a fost prima din Anglia suspendată din cauza unei drone!

După aproximativ cinci minute, jucătorii de la Colchester United și Walsall au revenit pe teren, iar finalul partidei s-a desfășurat normal, în condiții de siguranță. Până la momentul de față, identitatea dronei nu a fost recunoscută, anunță cei de la The Sun. Totuși, jurnaliștii britanici au menționat faptul că evenimentul care s-a produs sâmbătă seară pe JobServe Community Stadium nu a reprezentat o premieră în fotbalul englez.

În stagiunea precedentă, un episod similar a avut loc chiar în , la partida dintre Brentford și Fulham. La fel ca și acum, partida respectivă a fost întreruptă din cauza unei drone care zbura deasupra stadionului. În plus, au mai existat alte două meciuri în campionatele din Anglia care și-au amânat startul din cauza prezenței unor astfel de obiecte în preajma suprafeței de joc: în 2023, un duel între Southampton și Aston Villa, respectiv în 2020, când protagonistele au fost Rotherham United și Sheffield Wednesday.