Scene uluitoare în preliminarii CM 2026, sub ochii unui fotbalist din Superliga României. Poliția a venit să ridice un fotbalist din vestiar

Un fotbalist al echipei naționale a Nicaraguei a fost la un pas să rateze meciul de calificare la Cupa Mondială împotriva Costa Rica. Poliția a venit să-l ia din vestiarul echipei sale, când se afla deja la Stadionului Național din San José.

Fotbalistul din Nicaragua, nevoit să plătească pensia alimentară restantă

Motivul? Acesta avea o datorie pentru pensie alimentară pe care trebuie să o plătească. Secretarul general al Federației de Fotbal din Costa Rica (FCRF), Gustavo Araya, a explicat jurnaliștilor situația și prezența Poliției la vestiare, dar a spus că nu va oferi mai multe detalii, deoarece cazul implică un minor.

Nici identitatea fotbalistului nicaraguan nu a fost dezvăluită. „Am primit o cerere de pensie alimentară, susținută de ordinul unui judecător de a reține o persoană din delegația Nicaraguei”, a explicat Javier Salinas, directorul sportiv al echipei.

„După ce a venit notificarea, plata a fost efectuată și am trimis o actualizare judecătorului. De asemenea, dovada a fost prezentată și arbitrului”, a precizat acesta.

Tabăra nicaraguană a fost însă indignată, de incident. „Suntem în Costa Rica de mai bine de două zile. De ce s-a așteptat momentul ca poliția să dea buzna în vestiar? Este inacceptabil. O să discutăm acest lucru cu FIFA și CONCACAF. Sincer, este o rușine”, a mai tunat oficialul oaspeților.

Carlos Mora luptă pentru calificare

Costa Rica a întâlnit Nicaragua, scor 4-1, într-un meci din etapa a patra etape a fazei finale a calificărilor CONCACAF. L

Naționala lui se află pe locul 2, într-o grupă din care mai fac parte Honduras și Haiti. Cu două meciuri înainte de finalul preliminariilor, Honduras are 8 puncte, Costa Rica 6 puncte, Haiti 5 puncte și Nicaragua 1 punct.

La Mondiale va merge doar prima clasată. Aceasta se va decide cel mai probabil după derbyul dintre Costa Rica și Honduras, programat la San Jose, pe 19 noiembrie. Echipa de pe locul doi va juca un baraj pentru a prinde play-offul intercontinental din luna martie.

Joao Paulo, fundașul de la Oțelul, s-a calificat la Campionatul Mondial

Dacă Mora mai are de așteptat până să obțină biletele de SUA, un alt fotbalist din Superliga României a făcut deja asta.

Insulele Capului Verde au câștigat ultimul meci din grupă, jucat pe teren propriu, împotriva statului Eswatini, cu scorul de 3-0. Grație acestui rezultat, naționala statului insular din vestul Africii s-a calificat la primul CM din istorie.

Echipele calificate la Cupa Mondială

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut).

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.