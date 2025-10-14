Sport

Scene uluitoare în preliminarii CM 2026, sub ochii unui fotbalist din Superliga României. Poliția a venit să ridice un fotbalist din vestiar

Incidente grave la o partidă din preliminariile de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, derulate la o partidă din America Centrală
Catalin Oprea
14.10.2025 | 07:15
Scene uluitoare in preliminarii CM 2026 sub ochii unui fotbalist din Superliga Romaniei Politia a venit sa ridice un fotbalist din vestiar
ULTIMA ORĂ
Poliția din Costa Rica a vrut să aresteze un fotbalist din naționala Nicaragua FOTO X

Un fotbalist al echipei naționale a Nicaraguei a fost la un pas să rateze meciul de calificare la Cupa Mondială împotriva Costa Rica. Poliția a venit să-l ia din vestiarul echipei sale, când se afla deja la Stadionului Național din San José.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul din Nicaragua, nevoit să plătească pensia alimentară restantă

Motivul? Acesta avea o datorie pentru pensie alimentară pe care trebuie să o plătească. Secretarul general al Federației de Fotbal din Costa Rica (FCRF), Gustavo Araya, a explicat jurnaliștilor situația și prezența Poliției la vestiare, dar a spus că nu va oferi mai multe detalii, deoarece cazul implică un minor.

Nici identitatea fotbalistului nicaraguan nu a fost dezvăluită. „Am primit o cerere de pensie alimentară, susținută de ordinul unui judecător de a reține o persoană din delegația Nicaraguei”, a explicat Javier Salinas, directorul sportiv al echipei.

ADVERTISEMENT

„După ce a venit notificarea, plata a fost efectuată și am trimis o actualizare judecătorului. De asemenea, dovada a fost prezentată și arbitrului”, a precizat acesta.

Tabăra nicaraguană a fost însă indignată, de incident. „Suntem în Costa Rica de mai bine de două zile. De ce s-a așteptat momentul ca poliția să dea buzna în vestiar? Este inacceptabil. O să discutăm acest lucru cu FIFA și CONCACAF. Sincer, este o rușine”, a mai tunat oficialul oaspeților.

ADVERTISEMENT
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Digi24.ro
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”

Carlos Mora luptă pentru calificare

Costa Rica a întâlnit Nicaragua, scor 4-1, într-un meci din etapa a patra etape a fazei finale a calificărilor CONCACAF. La gazde a evoluat și Carlos Mora, fotbalistul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a...
Digisport.ro
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”

Naționala lui se află pe locul 2, într-o grupă din care mai fac parte Honduras și Haiti. Cu două meciuri înainte de finalul preliminariilor, Honduras are 8 puncte, Costa Rica 6 puncte, Haiti 5 puncte și Nicaragua 1 punct.

La Mondiale va merge doar prima clasată. Aceasta se va decide cel mai probabil după derbyul dintre Costa Rica și Honduras, programat la San Jose, pe 19 noiembrie. Echipa de pe locul doi va juca un baraj pentru a prinde play-offul intercontinental din luna martie.

ADVERTISEMENT

Joao Paulo, fundașul de la Oțelul, s-a calificat la Campionatul Mondial

Dacă Mora mai are de așteptat până să obțină biletele de SUA, un alt fotbalist din Superliga României a făcut deja asta. Este vorba despre Joao Paulo, fundașul central al Oțelului Galați.

Insulele Capului Verde au câștigat ultimul meci din grupă, jucat pe teren propriu, împotriva statului Eswatini, cu scorul de 3-0. Grație acestui rezultat, naționala statului insular din vestul Africii s-a calificat la primul CM din istorie.

Echipele calificate la Cupa Mondială

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut).

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.

Primele două echipe europene care s-au calificat 100% la Campionatul Mondial! Verdictul specialiștilor...
Fanatik
Primele două echipe europene care s-au calificat 100% la Campionatul Mondial! Verdictul specialiștilor după 10.000 de simulări
Câte bilete vor avea suporterii români la meciul decisiv cu Bosnia: „Cererea va...
Fanatik
Câte bilete vor avea suporterii români la meciul decisiv cu Bosnia: „Cererea va fi uriaşă!”
Incredibil! Meciul serii din preliminarii a fost întrerupt, după ce un șobolan a...
Fanatik
Incredibil! Meciul serii din preliminarii a fost întrerupt, după ce un șobolan a creat haos pe teren. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Diferența dintre Gigi Becali și Mircea Lucescu: 'Când l-a dat afară pe Ștucan...
iamsport.ro
Diferența dintre Gigi Becali și Mircea Lucescu: 'Când l-a dat afară pe Ștucan de la ProTV nu a procedat așa'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!