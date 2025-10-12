Scene uluitoare în preliminariile Cupei Mondiale! Arbitrul a acordat trei cartonașe roșii după ce a fost bruscat pe gazon la finalul unui meci controversat. Video

Indonezia a ieșit din calculele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026 după ce a fost învinsă cu 1-0 de Irak într-un meci disputat la Jeddah, în Arabia Saudită. Reprezentanții echipei învinse au criticat dur arbitrajul „centralului” chinez Ma Ning, iar un oficial al Indoneziei chiar l-a împins pe acesta.

Scene incredibile în preliminariile CM. Arbitrul a fost bruscat și a acordat trei cartonașe roșii

Irak a învins Indonezia cu 1-0 după un gol marcat de fostul jucător al lui Manchester United, Zidane Iqbal, în minutul 76. Eșecul a avut un impact devastator pentru Indonezia, care nu mai are nicio șansă de a se califica la Cupa Mondială, iar reprezentanții echipei au fost furioși din cauza unor decizii luate de arbitrul chinez Ma Ning. Aceștia au reproșat „centralului” faptul că nu a acordat un cartonaș roșu în minutul 67 lui Zaid Tahseen (care avea să fie eliminat spre final), dar au acuzat și neacordarea unui penalty în ultimele momente ale meciului.

După ultimul fluier, Shayne Pattynama, fotbalist aflat pe banca de rezerve, a fost eliminat după un conflict cu antrenorul principal al Irakului, Graham Arnold. Apoi, Kombes Pol Surmadji, oficial al naționalei Indoneziei, a alergat pe gazon și l-a împins pe „centralul” Ma Ning, care i-a arătat cartonașul roșu. Incidentul incredibil poate fi urmărit . Chinezul a mai eliminat apoi și un fotbalist, pe Thom Haye, tot pentru proteste.

Reacții dure din Indonezia

Dincolo de reacțiile avute la final de jucătorii și oficialii Indoneziei, fanii au „explodat” pe rețelele sociale, criticând dur prestația arbitrului chinez. Un suporter a caracterizat deciziile luate de Ma Ning drept „hoția secolului”, iar un altul a atacat Federația Asiatică: „AFC, puteți organiza un meci corect? Cu un arbitraj corect? Și VAR?”.

Și presa din Indonezia l-a criticat pe Ma Ning. Site-ul Bola a caracterizat prestația arbitrului drept „teribilă”, afirmând că acesta nu a fost obiectiv și că a refuzat să consulte VAR-ul la decizii luate în defavoarea Indoneziei, care căuta revenirea la Cupa Mondială după o absență de aproape 90 de ani.

Care este situația în clasamentul grupei după rezultatul înregistrat

După victoria Irakului, formația pregătită de australianul Graham Arnold are 3 puncte, la fel ca liderul Arabia Saudită, care a învins Indonezia cu 3-2 în primul meci al grupei B. Așadar, câștigătoarea grupei se va decide în ultima etapă, când gazda Arabia Saudită întâlnește Irakul.

Formația de pe primul loc va avansa direct la Cupa Mondială din 2026, în timp ce ocupanta locului 2 se va lupta cu a doua clasată din grupa A pentru un loc la barajul intercontinental. În grupa A evoluează , Qatar și Oman. și are nevoie de cel puțin o remiză contra Qatarului pentru a se califica direct.