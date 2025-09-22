Scene uluitoare în timpul meciului Barcelona – Getafe 3-0! Ce s-a întâmplat în momentul în care catalanii marcau al treilea gol. Video

, în meciul disputat pe stadionul „Johan Cruyff”. Dani Olmo a marcat golul de 3-0 în minutul 62, însă chiar în acele momente, un fan și-a făcut apariția pe gazon, iar scenele care au urmat au fost incredibile.

ADVERTISEMENT

Un fan a intrat pe gazon în timp ce Barcelona marca golul de 3-0 contra lui Getafe

În minutul 62 al partidei dintre Barcelona și Getafe, i-a pasat excelent lui Dani Olmo în careul advers, iar internaționalul spaniol a marcat golul de 3-0, care avea să fie și ultimul al întâlnirii. În timp ce se desfășura faza însă, în cealaltă parte a terenului, un suporter și-a făcut apariția pe gazon.

Acesta avea un steag al Palestinei, în semn de susținere pentru țara care se află într-un război cu Israelul. După câteva secunde, fanul a fost „interceptat” de forțele de ordine și escortat în afara terenului. Suporterul nu a afectat în vreun fel desfășurarea meciului, iar „centralul” Ricardo de Burgos a decis să nu oprească jocul.

ADVERTISEMENT

Barça fan runs onto the pitch with a Palestine flag while Olmo scores his goal at the same time. — The World Sport (@TheWorld_Sport)

Acest lucru a provocat furia celor de la Getafe, care au solicitat vehement anularea golului înscris de Dani Olmo. Arbitrul nu și-a modificat însă decizia, iar reușita a fost validată. Protestele au avut însă un efect, deoarece Patricio Moreno, antrenorul secund al celor de la Getafe, a primit un cartonaș roșu.

Antrenorul lui Getafe, reacție dură după finalul meciului

Ferran Torres, care a marcat primele două goluri ale Barcelonei, a afirmat la finalul întâlnirii că „Getafe nu oferă nimic” din punct de vedere al jocului, iar această afirmație nu a fost pe placul antrenorului principal al formației din Madrid, Jose Bordalas. „E o opinie foarte subiectivă, pentru că între cele două echipe există o diferență de un miliard.

ADVERTISEMENT

Barcelona are doi jucători de mare calitate pe fiecare post, care pot să combine și să plece pe contraatac. E o lipsă de respect să faci un asemenea comentariu”, a declarat tehnicianul, conform . De asemenea, acesta a afirmat la finalul meciului că Raphinha trebuia eliminat, deoarece a fost implicat într-un conflict cu un adversar într-un moment în care avea deja cartonaș galben: „Raphinha l-a împins. De obicei, acele acțiuni sunt pedepsite cu un cartonaș galben”.