Scene uluitoare în timpul meciului Barcelona – Getafe 3-0! Ce s-a întâmplat în momentul în care catalanii marcau al treilea gol. Video

Un fan a intrat pe gazon în momentul în care Barcelona marca golul de 3-0 în meciul cu Getafe. Ce obiect avea acesta în mână.
Bogdan Mariș
22.09.2025 | 18:31
Un fan a intrat pe gazon în timp ce Barcelona marca golul de 3-0 din meciul cu Getafe. FOTO: X

Barcelona a obținut o nouă victorie clară în La Liga, 3-0 contra lui Getafe, în meciul disputat pe stadionul „Johan Cruyff”. Dani Olmo a marcat golul de 3-0 în minutul 62, însă chiar în acele momente, un fan și-a făcut apariția pe gazon, iar scenele care au urmat au fost incredibile.

Un fan a intrat pe gazon în timp ce Barcelona marca golul de 3-0 contra lui Getafe

În minutul 62 al partidei dintre Barcelona și Getafe, Marcus Rashford i-a pasat excelent lui Dani Olmo în careul advers, iar internaționalul spaniol a marcat golul de 3-0, care avea să fie și ultimul al întâlnirii. În timp ce se desfășura faza însă, în cealaltă parte a terenului, un suporter și-a făcut apariția pe gazon.

Acesta avea un steag al Palestinei, în semn de susținere pentru țara care se află într-un război cu Israelul. După câteva secunde, fanul a fost „interceptat” de forțele de ordine și escortat în afara terenului. Suporterul nu a afectat în vreun fel desfășurarea meciului, iar „centralul” Ricardo de Burgos a decis să nu oprească jocul.

Acest lucru a provocat furia celor de la Getafe, care au solicitat vehement anularea golului înscris de Dani Olmo. Arbitrul nu și-a modificat însă decizia, iar reușita a fost validată. Protestele au avut însă un efect, deoarece Patricio Moreno, antrenorul secund al celor de la Getafe, a primit un cartonaș roșu.

Antrenorul lui Getafe, reacție dură după finalul meciului

Ferran Torres, care a marcat primele două goluri ale Barcelonei, a afirmat la finalul întâlnirii că „Getafe nu oferă nimic” din punct de vedere al jocului, iar această afirmație nu a fost pe placul antrenorului principal al formației din Madrid, Jose Bordalas. „E o opinie foarte subiectivă, pentru că între cele două echipe există o diferență de un miliard.

Barcelona are doi jucători de mare calitate pe fiecare post, care pot să combine și să plece pe contraatac. E o lipsă de respect să faci un asemenea comentariu”, a declarat tehnicianul, conform Mundo Deportivo. De asemenea, acesta a afirmat la finalul meciului că Raphinha trebuia eliminat, deoarece a fost implicat într-un conflict cu un adversar într-un moment în care avea deja cartonaș galben: „Raphinha l-a împins. De obicei, acele acțiuni sunt pedepsite cu un cartonaș galben”.

