Scene uluitoare la Dinamo! Conflict între Alex Couto și Rufo Collado: “S-au luat la ceartă!” Exclusiv

Dinamo stă pe un butoi de pulbere după ce conducerea spaniolă nu a mai băgat niciun ban în club din august 2020. Însă, spaniolii nu par a se înțelege nici între ei în condițiile în care directorul general Alex Couto și directorul sportiv Rufo Collado s-au certat.

Episodul s-a întâmplat în finalul lunii noiembrie a anului trecut când doctorul Liviu Bătineanu a amenințat că pleacă din cauza restanțelor salariale. Doctorul Adrian Motoacă a fost chemat să dea o mână de ajutor, însă a plecat după câteva ore de la Săftica după un presupus conflict cu cei din conducerea clubului.

Adrian Motoacă a vorbit pentru FANATIK despre negocierile cu Dinamo spunând că Alex Couto l-a dorit la club, însă nu și Rufo Collado, care a postat un mesaj injurios la adresa medicului pe canalele oficiale de comunicare de la Dinamo, fără știrea directorului general care se pregătea să negocieze revenirea lui Motoacă.

Conflict între Alex Couto și Rufo Collado: “Directorul general nu știa de comunicatul oficial emis de club”

“Eu când am ajuns la Dinamo și am discutat cu domnul Alex Couto, mi-a dat impresia unui domn care știe ce face, profesionist. Am convenit că ne vedem la hotelul Phoenicia să discutăm despre revenire, însă pe de altă parte, domnul Rufo Collado m-a făcut «mincinos» într-un comunicat pe pagina oficială a lui Dinamo. A adus injurii la adresa mea fără să mă cunoască măcar.

Ca o scurtă istorisire, în acea zi, deși plecasem de la Săftica, a trebuit să mă văd la Phoenicia cu domnul Alex Couto. El nu știa de acel comunicat oficial. Se întâmpla ceva în club, numai Collado și câțiva spanioli pe care nu îi cunosc, alături de Marius Iorga.

Eu vorbeam la telefon, cu domnul Alex Couto și cu domnul Alexandrescu să mă întorc, să negociez. Și apoi le-am spus «cum să mă întorc să negociez când apare ce apare pe site-ul oficial». Couto nici nu știa. Mi-a spus că merge la birou să vadă ce se întâmplă”, a spus Motoacă pentru FANATIK.

“S-au luat la ceartă pe tema asta”

Directorul general Alex Couto și directorul sportiv Rufo Collado s-au luat la ceartă pe tema asta și Adrian Motoacă le-a transmis că nu este cazul să se întoarcă la club în aceste condiții, mai ales că nu mai rămăsese nimic la Săftica:

“S-au luat la ceartă pe tema asta. Unii mă denigrau, Marius Iorga, Rufo Collado, că bănuiesc că cineva a dat acel comunicat din partea clubului fără știrea directorului general, Alex Couto. Eu vorbeam cu domnul Couto la telefon să mă văd cu el la Phoenicia și cu o oră înainte apare acea dezmințire că m-aș fi certat, că m-am bătut.

L-am sunat pe domnul Iorga să îl întreb cine cu cine s-a bătut? «Aaaa, nu, că a apărut pe un alt site că ne-am fi certat». Eu le-am spus în clar că nu stau pentru că nu există nimic acolo. Iar domnul Bătineanu în ideea asta nu a rezistat și dumnealui”, a povestit doctorul.

Spaniolii, făcuți praf: “Am întâlnit patru oameni prost îmbrăcați, care nu știu engleză, nu știu să comunice”

Adrian Motoacă i-a făcut praf pe spaniolii de la Dinamo, despre care spune că nici măcar unul dintre ei nu poate să se exprime în limba engleză:

“Referitor la partea spaniolă ce să vă spun. Am întâlnit patru oameni prost îmbrăcați, care nu știu engleză, nu știu să comunice. În orice companie care se respectă din lumea asta măcar unul din patru străini vorbesc engleza, măcar un sfert.

Nu poți să vii într-o țară străină să se vorbească limba ta. Dacă veneau din Camerun sau din Togo ce ne făceam? Cum comunicam? Spaniola este des întâlnită în toate țările cu istorie fotbalistică, dar acolo nu vorbesc spaniola”, a spus Motoacă pentru FANATIK.

Pablo Cortacero deține 72,87% din acțiunile lui Dinamo. Chiar dacă nu a mai investit niciun ban din luna august, spaniolul nu vrea să cedeze niciun procent din club, deși suporterii din Programul DDB au venit cu mai multe variante pentru a încerca să scoată clubul din impas.

