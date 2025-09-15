Scene uluitoare la Petrolul – Dinamo! Oficialul echipei a sărit să bată arbitrul și a fost potolit cu greu de colegi. Video

Scene violente la Petrolul – Dinamo, epilogul etapei a 9-a din SuperLiga. Paul Pintilie, directorul sportiv al prahovenilor, și-a ieșit din minți și a sărit la bătaie. Andrei Chivulete nu a stat la discuții și l-a eliminat direct pe oficialul ploieștenilor.
Incidentul a avut loc în minutul 39 al meciului Petrolul – Dinamo. Paul Pintilie, scos din sărite de hotărârile luate pe teren de „centralul” Andrei Chivulete, a avut o criză de nervi și a încercat să pătrundă pe teren.
Oficialul „găzarilor”, împins de la spate de scandările ostile ale suporterilor ploieșteni la adresa arbitrului, a venit tocmai de pe tunelul care duce la vestiare și se îndrepta „glonț” spre Andrei Chivulete.
Colegii din club au fost pe fază și au reușit să-l țină în frâu pe Paul Pintilie, care s-a zbătut cu greu să ajungă la arbitru. Andrei Chivulete nu a ezitat și i-a arătat direct cartonașul roșu directorului sportiv al Petrolului Ploiești. Vezi video aici.
Dinamo a fost extrem de eficientă în primele 60 de minute ale derby-ului cu Petrolul de la Ploiești. Cătălin Cîrjan a deschis scorul în finalul primei reprize din pasa lui Alexandru Musi, fostul fotbalist al „lupilor galbeni”.
La un sfert de oră de la startul reprizei secunde, Armstrong a dublat avantajul „câinilor”. Karamoko a fost autorul pasei decisive. Dacă se va impune la Ploiești, Dinamo va urca până pe locul 3 în SuperLiga, la 5 puncte de liderul Universitatea Craiova.