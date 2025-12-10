Scene uluitoare la tragerea la sorți pentru 16-imile Cupei Spaniei! Cum au reacționat fotbaliștii care vor întâlni Barcelona și Real Madrid. Video

Tragerea la sorți pentru 16-imile Cupei Spaniei a avut loc marți, la sediul Federației Spaniole de Fotbal, iar Barcelona și Real Madrid și-au aflat adversarii, în ambele cazuri fiind vorba despre formații din divizia a treia spaniolă. Jucătorii de la Guadalajara, respectiv Talavera, au reacționat în timp real după ce au aflat că vor înfrunta „granzii” din La Liga. De asemenea, cei patru fotbaliști români implicați în această fază au aflat la rândul lor pe cine vor întâlni.
Reprezentanții Federației au transmis imagini în direct din vestiarele unor echipe implicate în tragerea la sorți, iar jucătorii celor de la Talavera de la Reina au „explodat” în momentul în care au aflat că o vor întâlni pe Real Madrid în faza 16-imilor.
Scene similare au avut loc și în vestiarul formației CD Guadalajara, nou-promovată în liga a treia din Spania, după ce jucătorii au aflat că vor înfrunta în 16-imi câștigătoarea competiției din sezonul precedent, FC Barcelona. Gruparea a postat și un mesaj plin de încredere pe pagina oficială de X, afirmând că „Obiectivul este calificarea în optimi”.
Patru jucători români vor participa în 16-imile Copa del Rey, iar cea mai interesantă situație este cea a lui Florin Andone. Echipa atacantului român, Atletico Baleares, singura formație din liga a 4-a care ia parte în această fază, va primi vizita celor de la Atletico Madrid.
Cât despre internaționalii români din La Liga, formațiile acestora pornesc cu prima șansă contra unor adversari din divizia secundă. Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, o va întâlni pe Albacete, iar Rayo Vallecano, gruparea unde evoluează Andrei Rațiu, numit recent „Fotbalistul anului 2025” la SUPER GALA FANATIK, va juca împotriva celor de la Granada.
În fine, Cultural Leonesa, divizionara secundă la care joacă Daniel Paraschiv, va primi vizita celor de la Levante. Aproape toate partidele din această fază se vor disputa în perioada 16-18 decembrie, cu excepția duelului Granada – Rayo, programat pe 6 ianuarie.