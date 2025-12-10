Sport

Scene uluitoare la tragerea la sorți pentru 16-imile Cupei Spaniei! Cum au reacționat fotbaliștii care vor întâlni Barcelona și Real Madrid. Video

Echipele calificate în 16-imile Cupei Spaniei au aflat pe cine vor întâlni, iar fotbaliștii care vor juca împotriva „forțelor” din La Liga au reacționat într-un mod incredibil. Și jucătorii români implicați în competiție și-au aflat adversarii.
Bogdan Mariș
10.12.2025 | 11:15
Scene uluitoare la tragerea la sorti pentru 16imile Cupei Spaniei Cum au reactionat fotbalistii care vor intalni Barcelona si Real Madrid Video
ULTIMA ORĂ
Jucătorii echipelor din Liga 3 care vor întâlni Barcelona și Real Madrid în Cupa Spaniei au reacționat într-un mod incredibil. FOTO: RFEF (X)
ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți pentru 16-imile Cupei Spaniei a avut loc marți, la sediul Federației Spaniole de Fotbal, iar Barcelona și Real Madrid și-au aflat adversarii, în ambele cazuri fiind vorba despre formații din divizia a treia spaniolă. Jucătorii de la Guadalajara, respectiv Talavera, au reacționat în timp real după ce au aflat că vor înfrunta „granzii” din La Liga. De asemenea, cei patru fotbaliști români implicați în această fază au aflat la rândul lor pe cine vor întâlni.

Scene uluitoare la tragerea la sorți pentru 16-imile Cupei Spaniei

Reprezentanții Federației au transmis imagini în direct din vestiarele unor echipe implicate în tragerea la sorți, iar jucătorii celor de la Talavera de la Reina au „explodat” în momentul în care au aflat că o vor întâlni pe Real Madrid în faza 16-imilor.

ADVERTISEMENT

Scene similare au avut loc și în vestiarul formației CD Guadalajara, nou-promovată în liga a treia din Spania, după ce jucătorii au aflat că vor înfrunta în 16-imi câștigătoarea competiției din sezonul precedent, FC Barcelona. Gruparea a postat și un mesaj plin de încredere pe pagina oficială de X, afirmând că „Obiectivul este calificarea în optimi”.

Pe cine vor întâlni jucătorii români în 16-imile Cupei Spaniei

Patru jucători români vor participa în 16-imile Copa del Rey, iar cea mai interesantă situație este cea a lui Florin Andone. Echipa atacantului român, Atletico Baleares, singura formație din liga a 4-a care ia parte în această fază, va primi vizita celor de la Atletico Madrid.

ADVERTISEMENT
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Digi24.ro
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale

Cât despre internaționalii români din La Liga, formațiile acestora pornesc cu prima șansă contra unor adversari din divizia secundă. Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, o va întâlni pe Albacete, iar Rayo Vallecano, gruparea unde evoluează Andrei Rațiu, numit recent „Fotbalistul anului 2025” la SUPER GALA FANATIK, va juca împotriva celor de la Granada.

ADVERTISEMENT
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate!...
Digisport.ro
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele

În fine, Cultural Leonesa, divizionara secundă la care joacă Daniel Paraschiv, va primi vizita celor de la Levante. Aproape toate partidele din această fază se vor disputa în perioada 16-18 decembrie, cu excepția duelului Granada – Rayo, programat pe 6 ianuarie.

Tabloul complet al 16-imilor de finală din Cupa Spaniei

  • Ourense CF – Athletic Bilbao
  • Atletico Baleares – Atletico Madrid
  • Talavera – Real Madrid
  • Guadalajara – Barcelona
  • Real Murcia – Real Betis
  • Eldense – Real Sociedad
  • Burgos – Getafe
  • Cultural Leonesa – Levante
  • Eibar – Elche
  • Deportivo la Coruna – Mallorca
  • Racing Santander – Villarreal
  • Sporting Gijon – Valencia
  • Huesca – Osasuna
  • Granada – Rayo Vallecano
  • Albacete – Celta Vigo
Situația se complică pentru Andre Duarte! Noul jucător al lui FCSB, dat în...
Fanatik
Situația se complică pentru Andre Duarte! Noul jucător al lui FCSB, dat în judecată de Ujpest. Update
Planul Barcelonei a fost dezvăluit: 3 jucători sunt out!
Fanatik
Planul Barcelonei a fost dezvăluit: 3 jucători sunt out!
Dan Șucu i-a fermecat pe italieni cu discursul său la petrecerea de Crăciun...
Fanatik
Dan Șucu i-a fermecat pe italieni cu discursul său la petrecerea de Crăciun de la Genoa: „Suntem cu toții aici cu un singur vis”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fără dubii! Adrian Mititelu a numit politicianul român 'cel mai bine pregătit profesional,...
iamsport.ro
Fără dubii! Adrian Mititelu a numit politicianul român 'cel mai bine pregătit profesional, dar și uman': 'O semnificație uriașă pentru viitorul țării'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!