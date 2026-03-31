Scene uluitoare la Turcia – România. Ce făcea noul selecționer în fața hotelului

Gică Hagi a fost one-man show în Turcia, acolo unde a asistat pe viu la meciul pierdut de România, scor 0-1, în barajul de calificare la CM 2026. Cum a fost surprins „Regele” la hotelul în care a stat Generația de Aur
Cristian Măciucă
31.03.2026 | 09:30
Gică Hagi (61 de ani), cel care va fi următorul selecționer al naționalei României, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a făcut senzație la Istanbul. „Regele” nu doar că a fost asaltat de turci, care nu au uitat perioada glorioasă de la Galatasaray, dar și-a etalat și calitățile de bunic.

Gică Hagi a făcut senzație cu nepotul său, fiul lui Ianis Hagi

Gică Hagi urmează să preia naționala României, după ce se încheie mandatul lui Mircea Lucescu, care, din păcate, a ratat calificarea la CM 2026. Până atunci, „Regele” susține trup și suflet prima reprezentativă. Alături de Generația de Aur, el a fost la Istanbul pentru a îi susține pe „tricolori” în semifinala barajului cu Turcia, pierdută cu scorul de 0-1. Alături de Gică Hagi a fost toată familia, inclusiv nepotul său, fiul lui Ianis, Giorgios. Giorgios, fiul Elenei și al lui Ianis Hagi, s-a născut pe 20 august 2025, la Spitalul Clinic Sanador.

„Am fost și eu acolo. Au fost scene frumoase, la hotel, unde ați stat voi. Spre exemplu, l-am văzut pe Gică Hagi plimbându-l cu căruciorul pe cel mic, pe băiatul lui Ianis. Gică făcea ture cu căruțul prin fața hotelului, conducea. Cu Giorgios, stânga, dreapta. Cu Giorgios, băiatul lui Ianis Hagi. Gicuță Hagi, ca Hamilton, ca Verstappen. Era foarte mândru”, a dezvăluit jurnalistul Marius Mitran, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Generația de Aur a fost cazată într-un hotel de lux la Istanbul

La Istanbul, înainte de Turcia – România 1-0, Gică Hagi și Generația de Aur au fost cazaţi la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul: Swissôtel The Bosphorus, aflat foarte aproape de Beşiktaş Park, stadionul pe care s-a disputat confruntarea de la barajul de calificare la CM 2026. Resortul este vizibil din Piaţa Taksim, fiind excelent poziţionat, pe un deal din apropierea Palatului Dolmabahce. FANATIK a vizitat resortul de lux, acolo unde „tricolorii” din Generaţia de Aur au fost primiţi pe un covor roşu. La intrarea în hotel sunt două sculpturi, dar şi mai multe magazine cu articole de lux.

Măsurile de securitate la intrarea în hotel sunt sporite, fiecare vizitator fiind nevoit să treacă printr-un scaner, asemănător cu cel de la aeroport. Decorul este unul luxos, cu o fântână arteziană imediat după intrare. Apoi, câţiva metri mai încolo este o cafenea high-end şi o vedere iconică, la Bosfor. Este un stabiliment uriaş, renovat în anul 2015, care dispune de 566 de unităţi de cazare, care includ camere, apartamente sau loft-uri. Pe lângă asta, există opt restaurante şi baruri. În Swissôtel The Bosphorus, o cameră de lux ajunge să depășească chiar și 7000 de euro pe noapte.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Sex shop promovat în cadrul unui eveniment sportiv la Constanța: ”Pentru cei care...
iamsport.ro
Sex shop promovat în cadrul unui eveniment sportiv la Constanța: ”Pentru cei care își doresc să fie câștigători în dormitor”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!