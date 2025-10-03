Scene uluitoare pe gazon! Fotbalistul a căzut în genunchi în fața arbitrului, iar imaginile au făcut înconjurul lumii. Video

Tehnologia „Ref Cam” a fost implementată recent în Major League Soccer, campionatul din SUA, pentru a oferi un alt punct de vedere telespectatorilor. Camerele purtate pe piept de arbitri au oferit însă și momente hilare, precum cel din partida FC Cincinnati – Orlando City.

Moment hilar în MLS. Un fotbalist a căzut în genunchi în fața arbitrului

În minutul 86 al partidei dintre FC Cincinnati și Orlando City, la scorul de 1-0, fotbalistul oaspeților, Rodrigo Schlegel, a comis un fault. În momentul în care acesta a văzut că arbitrul Rosendo Mendoza dorește să îi acorde un cartonaș galben, a căzut în genunchi în fața „centralului” și l-a rugat pe acesta să își schimbe decizia.

„Nu îmi da cartonaș! Voi rata următorul meci! Am atins mingea, am atins mingea!”, afirmă, cu disperare, Schlegel, iar imaginile de pe camera arbitrului sunt hilare. Din nefericire pentru fotbalistul argentinian, acesta a văzut galbenul și va lipsi la partida contra lui Columbus Crew. Finalul a fost însă unul fericit pentru Orlando City, care a egalat în minutul 90+6.

Ce este „Ref Cam”, tehnologia implementată recent în fotbal

„Ref Cam” se referă la o cameră aflată pe corpul arbitrului, pentru a oferi telespectatorilor punctul acestuia de vedere. Inovația a pornit în sportul american, fiind folosită în fotbalul american, hochei sau baseball.

În fotbal, tehnologia a fost folosită recent în mai multe competiții. Prima dintre ele a fost din acest an, iar apoi IFAB (International Football Association Board) a aprobat folosirea și în alte meciuri oficiale, iar întreceri precum Premier League, Serie A, MLS sau Bundesliga au aplicat-o în unele partide.

Primul meci din campionatul italian cu „Ref Cam” a fost . Formația lui Cristi Chivu a condus cu 3-2 în partea secundă, însă „Bătrâna Doamnă” a marcat de două ori spre final și a obținut un succes important.