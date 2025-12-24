Sport

Scene uluitoare! Un grup de cicliști a fost atacat cu focuri de armă. Unde a avut loc incidentul. Video

Un grup de cicliști a fost atacat cu focuri de armă chiar în timpul unui antrenament. Unde au avut loc scenele revoltătoare.
Bogdan Mariș
24.12.2025 | 17:40
Scene uluitoare Un grup de ciclisti a fost atacat cu focuri de arma Unde a avut loc incidentul Video
Un grup de cicliști a fost atacat cu focuri de armă în timpul unui antrenament. FOTO: scpadovani1909.it
Cicliștii echipei SD Padovani Polo Cherry Bank au trecut prin momente incredibile recent, după ce au fost atacați cu focuri de armă în timpul unui antrenament desfășurat în Valea Adige, în apropiere de lacul Garda. Gruparea a oferit o primă reacție oficială după evenimentul nefast.

Un grup de cicliști a fost atacat cu focuri de armă în Italia. Cum a reacționat echipa după incidentul incredibil

Cicliștii echipei italiene SD Padovani Polo Cherry Bank desfășurau o sesiune de antrenament în momentul în care o mașină de culoare închisă a oprit în apropierea lor. O persoană aflată în vehicul ar fi coborât geamul și ar fi tras două focuri în direcția sportivilor, înainte de a-și continua drumul. Din fericire, cicliștii au reușit să se ferească în ultimul moment, iar nimeni nu a fost rănit, însă situația rămâne una extrem de dificil de gestionat, după cum au confirmat și oficialii echipei.

„Suntem ușurați că toți băieții sunt în siguranță după ce s-a întâmplat. Este un incident teribil și sperăm că nu se va mai repeta: drumul este terenul de antrenament al băieților noștri și ca și club am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că ei sunt in siguranță. Din păcate, când vine vorba de nebunia unor oameni, chiar nu putem face nimic”, a afirmat președintele echipei, Galdino Peruzzo, pentru site-ul oficial al acesteia.

Atacatorul a fost identificat de către autorități

La o zi după incidentul incredibil, atacatorul a fost identificat de carabinierii din Verona. „Atacatorul sportivilor de la SD Padovani Polo Cherry Bank este un bărbat de 25 de ani fără cazier judiciar, originar din provincia Verona. Conform informațiilor, gestul a fost bazat pe motive legate de un dezacord în trafic și de aversiunea bărbatului față de această categorie de sportivi. 

În timpul investigației, arma folosită a fost identificată și confiscată: un pistol cu gloanțe oarbe, pe care tânărul îl purta fără permis. Arma, care nu avea niciun potențial ofensiv, a fost găsită sub portbagajul mașinii”, au notat cei de la Extracycling pe Instagram. Pentru moment, suspectul care i-a atacat pe cicliștii din Italia nu a fost găsit.

