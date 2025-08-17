News

Scene violente în Reșița. Două copile au fost bătute în plină stradă de un bărbat. Martorii au privit nepăsători agresiunea. Video

Două copile au fost bătute în plină stradă de un bărbat într-o stație de tramvai din Reșița. Martorii au asistat impasibili la violență
Raluca Alexe
17.08.2025 | 09:03
Două copile au fost bătute de un bărbat într-o stație de tramvai din Reșița / sursa: colaj Fanatik, captură video

Au avut loc scene violente în Reșița, unde două copile au fost bătute de un bărbat venit să le ceară socoteală pentru comportamentul nepotrivit față de fiica lui. Martorii s-au uitat cum, minute bune, individul a țipat și le-a lovit pe fete.

Două copile au fost bătute în plină stradă de un bărbat

Întâmplarea s-a petrecut în urmă cu două zile, într-o stație de pe bulevardul Republicii din Reșița. Un bărbat alături de o fată se apropie de alte două adolescente care așteptau tramvaiul pe o bancă. În doar câteva secunde individul îi aplică o lovitură peste față/cap uneia dintre ele, aceasta rămânând șocată. Minute bune ea a stat cu mâinile în zona loviturii, acoperindu-și capul pentru a nu fi lovită din nou.

Pe cealaltă față a lovit-o de asemenea, de două ori, dar a și tras-o de păr. După mai mult amenințări, fata încercând să se apere cu mâinile, bărbatul a pus-o să îngenuncheze, cel mai probabil pentru a-și cere scuze de la fiica lui. În tot acest timp, alți doi călători, care au fost martori la toată scena, au privit fără vreo reacție toate cele întâmplate.

Martorii au asistat nepăsători la agresiune

Abia când un alt bărbat a intervenit timid lucrurile s-au sfârșit, iar după un schimb de replici, agresorul și fiica lui au plecat. Agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă, iar imaginile au ajuns la Poliție.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit că, în timp ce două tinere de 14 și 13 ani se aflau în stația de tramvai de pe bld. Republicii din Reșița, în urma unui conflict spontan, ar fi fost agresate fizic de un bărbat de 39 de ani.

Cercetările continuă pentru loviri sau alte violențe, sub coordonarea procurorului de caz, urmând a fi dispuse măsurile legale”, au transmis reprezentanții IPJ Caraș Severin pentru Radio România Reșița.

Imaginile au apărut și pe internet și au împărțit părerile. În timp ce unii internauți consideră că, în lipsa unor legi clare care să condamne abuzurile în rândul minorilor victimele trebuie să își facă dreptate singure, alții consideră că bărbatul, indiferent ce legătură de rudenie ar avea cu fetița în roz nu ar fi trebuit să reacționeze astfel. El acum riscă o pedeapsă penală, cele două fete agresate pot rămâne cu sechele psihologice, iar fetița poate crește considerând că violența este răspunsul la nedreptate.

