Sport

„Scenele alea le văd și cei care te vor!”. Giovanni Becali îl atenționează dur pe Baiaram: „Uită-te la Cicâldău”

Giovanni Becali l-a mustrat pe Ștefan Baiaram. „Decarul” oltenilor a fost protagonistul unor scene uluitoare la partida U Craiova - KuPS 2-1, din turul 3 Europa League
Cristian Măciucă
15.08.2026 | 10:53
Scenele alea le vad si cei care te vor Giovanni Becali il atentioneaza dur pe Baiaram Uitate la Cicaldau
EXCLUSIV FANATIK
„Scenele alea le văd și cei care te vor!”. Giovanni Becali îl atenționează dur pe Baiaram: „Uită-te la Cicâldău”. FOTO: Fanatik
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Ștefan Baiaram (23 de ani) a șocat pe toată lumea cu gestul din minutul 80 al meciului U Craiova – KuPS 2-1, din turul 3 preliminar Europa League. „Decarul” campioanei României a făcut o criză de nervi la schimbare și a fost mustrat inclusiv de Giovanni Becali.

Ștefan Baiaram, certat de Giovanni Becali

Ștefan Baiaram riscă o amendă serioasă din partea Universității Craiova după gesturile uluitoare din meciul cu KuPS, care a consemnat calificarea alb-albaștrilor în play-off-ul Europa League. În minutul 80, vedeta oltenilor a făcut o criză de nervi la banca de rezerve, după ce a fost schimbat cu Tavares.

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„El era acum 2-3, când era mai micuț, un băiat foarte cuminte, foarte liniștit. E un copil crescut cu greutăți. (n.r. – El a fost orfan. A crescut la cămin) Așa am auzit. Eu am auzit de la tutorele lui. E un băiat care era și cu Mihăilă, un fost arbitru. Silviu Bogdan. Care cred că l-a educat extraordinar. Acum omul are contract de profesionist, dă goluri. Mai sunt momente din astea. Sper să treacă peste momentele astea, că astea dăunează. Scenele astea le văd și ăia care îl vor. Scenele astea cu piciorul în geantă, cu sticla, sunt văzute și de ăia care eventual l-ar vrea. 

Eu zic că toate astea i-au mai dăunat. Asta e deja a doua sau a treia. Îi spunea doctorul să iasă afară. Ieși afară! Dacă îți spune să ieși afară, ieși afară. Înseamnă că s-a întâmplat ceva. Eu cred că U Craiova trebuie să aibă o discuție cu el. (n.r. – Prea mult ego la Baiaram?) Da. De ce nu ar face alții? Sunt și alți jucători acolo. Anzor, Cicâldău…”, a spus Giovanni Becali.

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Ștefan Baiaram a crescut la orfelinat

Ștefan Baiaram are în spate o poveste de viață emoționantă. „Decarul” Universității Craiova a fost abandonat de părinții biologici la doar șase luni și a ajuns într-un orfelinat din Craiova. Destinul său s-a schimbat însă după ce a fost luat în grijă și ulterior adoptat de familia Burticioiu, care l-a crescut și l-a îndrumat spre fotbalul de înaltă performanță.

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„Cicâldău, care a plecat pe 6,5 milioane de la Craiova, care a adus bani, care a câștigat 1,2 milioane pe Galata și care încă e om de bază la Craiova. Cicâldău n-ar face niciodată așa ceva. El în loc să ne demonstreze să zicem ‘Uite ce băiat a crescut la căminul de copii. Bravo directorului de acolo, doamnelor care l-au educat…’ Începi să zici altceva. Nu mai poți azi să ascunzi chestiile astea. Dacă și meciurile din Malta sunt văzute de scouteri?”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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