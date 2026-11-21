Derby-ul etapei 16 din SuperLiga României, dintre Dinamo și Petrolul, a fost oprit în ultimele minute ale primei reprize. În momentul în care ”centralul” Gabriel Mihuleac a vrut să verifice o decizie la monitorul VAR, tehnologia a dat mari bătăi de cap. Jocul a fost oprit timp de mai multe minute, din cauza problemelor legate de tehnologia arbitrajului video. Totuși, acesta nu este un caz singular în fotbalul mondial.
În luna martie 2026, un incident similar cu cel de la Slobozia a avut loc în a doua ligă a Germaniei. Atunci, duelul dintre Preussen Munster și Hertha Berlin a ajuns în centrul atenției după ce un fan a ”refuzat” verificarea video a unei faze de joc. Totul s-a întâmplat când arbitrul Felix Bickel a fost chemat la monitorul VAR.
Atunci, un suporter al celor de la Preussen Munster a coborât în teren, cu o cagulă pe față, și a sabotat întreaga verificare. Ultrasul a scos din priză monitorul și jocul a fost oprit timp de mai multe minute pentru a recalibra tehnologia. Totuși, cum Felix Bickel nu a putut analiza din nou faza, a păstrat decizia inițială. Din penalty-ul acordat, Hertha Berlin a marcat.
La scurt timp după momentul neașteptat, fanii lui Preussen Munster au afișat un banner cu mesajul ”Scoateți VAR-ul din priză”, un semnal clar că gestul suporterului a fost plănuit. După partida contra celor de la Hertha Berlin, conducătorii clubului de pe Preussenstadion au criticat dur derapajul fanilor, ce a făcut înconjurul lumii.
Nici lumea fotbalului arab nu este lipsit de un incident asemănător. Un caz similar s-a întâmplat înainte de era vedetelor din SuperLiga Arabiei Saudite, mai precis în 2019. Atunci, în timpul duelului dintre Al Fateh și Al Nassr, 0-1, arbitrajul video a fost indisponibil din cauza unui angajat al clubului de pe Prince Abdullah bin Jalawi Sports City.
În prima repriză a partidei, ”centralul” a solicitat asistența arbitrajului video, dar nu a putut fi folosit. Un angajat al gazdelor a deconectat monitorul din priză pentru a-și pune la încărcat propriul telefon mobil. În urma incidentului, întregul meci s-a disputat fără arbitraj VAR, însă nu au mai avut loc, ulterior, situații de joc în care ar fi putut fi folosit.