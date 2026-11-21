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, a fost oprit în ultimele minute ale primei reprize. În momentul în care ”centralul” Gabriel Mihuleac a vrut să verifice o decizie la monitorul VAR, tehnologia a dat mari bătăi de cap. Jocul a fost oprit timp de mai multe minute, din cauza problemelor legate de tehnologia arbitrajului video. Totuși, acesta nu este un caz singular în fotbalul mondial.

Un fan din Germania a intrat pe teren și a scos televizorul din priză

În luna martie 2026, un incident similar cu cel de la Slobozia a avut loc în a doua ligă a Germaniei. Atunci, duelul dintre Preussen Munster și Hertha Berlin a ajuns în centrul atenției după ce un fan a ”refuzat” verificarea video a unei faze de joc. Totul s-a întâmplat când arbitrul Felix Bickel a fost chemat la monitorul VAR.

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Atunci, un suporter al celor de la Preussen Munster a coborât în teren, cu o cagulă pe față, și a sabotat întreaga verificare. și jocul a fost oprit timp de mai multe minute pentru a recalibra tehnologia. Totuși, cum Felix Bickel nu a putut analiza din nou faza, a păstrat decizia inițială. Din penalty-ul acordat, Hertha Berlin a marcat.

La scurt timp după momentul neașteptat, fanii lui Preussen Munster au afișat un banner cu mesajul ”Scoateți VAR-ul din priză”, un semnal clar că gestul suporterului a fost plănuit. După partida contra celor de la Hertha Berlin, conducătorii clubului de pe Preussenstadion au criticat dur derapajul fanilor, ce a făcut înconjurul lumii.

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Un angajat a scos monitorul VAR din priză pentru a-și încărca telefonul

Nici lumea fotbalului arab nu este lipsit de un incident asemănător. Un caz similar s-a întâmplat înainte de era vedetelor din SuperLiga Arabiei Saudite, mai precis în 2019. Atunci, în timpul duelului dintre Al Fateh și Al Nassr, 0-1, arbitrajul video a fost indisponibil din cauza unui angajat al clubului de pe Prince Abdullah bin Jalawi Sports City.

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În prima repriză a partidei, ”centralul” a solicitat asistența arbitrajului video, dar nu a putut fi folosit. Un angajat al gazdelor a deconectat monitorul din priză pentru a-și pune la încărcat propriul telefon mobil. În urma incidentului, întregul meci s-a disputat fără arbitraj VAR, însă nu au mai avut loc, ulterior, situații de joc în care ar fi putut fi folosit.