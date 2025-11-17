Sport

Scenografia pregătită de Peluza Latină de la Petrolul la meciul România – San Marino. Foto exclusiv

Meciul dintre România și San Marino este așteptat cu sufletul la gură la Ploiești. Chiar dacă „tricolorii” nu mai au șanse la locul 2, fanii Petrolului au pregătit o super scenografie
Bogdan Ciutacu
18.11.2025 | 00:05
Scenografia pregatita de Peluza Latina de la Petrolul la meciul Romania San Marino Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Scenografia pregatită de Peluza Latina de la Petrolul la meciul România - San Marino. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Simbolurile Ploieștiului vor veghea „tricolorii” la partida dintre România și San Marino, ultima din preliminariile lui CM 2026. Fanii Petrolului au pregătit o scenografie cu totul și cu totul deosebită.

Nichita Stănescu și Ion Luca Caragiale, în peluză la România – San Marino

România nu mai poate urca mai sus de locul 3 în Grupa H din preliminariile CM 2026. Astfel, meciul cu San Marino, de pe „Ilie Oană” va fi doar unul de palmares, în care „tricolorii” își pot îmbogăți palmaresul. Partida de de la Ploiești are loc marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45 și va fi transmisă în direct pe Antena 1. 

ADVERTISEMENT

Cu o zi înaintea meciului care se va disputa pe arena „lupilor galbeni”, FANATIK a aflat în exclusivitate scenografia pe care au pregătit-o fanii Petrolului. La duelul cu San Marino, în Peluza Latină își vor face apariția și cele două mari simboluri ale orașului, Nichita Stănescu și Ion Luca Caragiale.

Sub chipurile celor doi mari scriitori români se poate citi și mesajul „ploieșteni sub un singur ideal”.

ADVERTISEMENT
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Digi24.ro
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Nichita Stănescu și Ion Luca Caragiale, protagoniștii scenografiei la meciul România - San Marino
Scenografia pe care Peluza Latină de la Petrolul o pregătește la meciul cu San Marino. FOTO: Fanatik

Câte bilete s-au vândut la România – San Marino

Biletele pentru meciul dintre România și San Marino, ultimul din preliminariile CM 2026 s-au vândut încă de luna trecută. Toată suflarea tricoloră se așteapta la un rezultat pozitiv în Bosnia, urmând ca, la Ploiești, echipa națională să joace pe masă cu clasarea pe locul 2.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au...
Digisport.ro
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”

Biletele pentru România – San Marino s-au vândut ca „pâinea caldă”. Tichetele au fost scoase la vânzare pe parcursul zilei de vineri, 24 octombrie, iar după doar 24 de ore au mai rămas disponibile doar 1000. Astfel, în ciuda faptului că partida nu mai are miză, duelul de pe „Ilie Oană” se va juca cu casa închisă.

  • 15.500 de locuri este capacitatea stadionului „Ilie Oană” din Ploiești
Kylian Mbappe și PSG, război de 503 milioane de euro! Când anunță Tribunalul...
Fanatik
Kylian Mbappe și PSG, război de 503 milioane de euro! Când anunță Tribunalul decizia finală
Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Germania spulberă Slovacia și e...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Germania spulberă Slovacia și e calificată la Cupa Mondială! Croația, revenire spectaculoasă cu Muntenegru
Mihai Stoica cere o schimbare radicală la naționala României și îi propune doi...
Fanatik
Mihai Stoica cere o schimbare radicală la naționala României și îi propune doi jucători surpriză lui Mircea Lucescu: „O să spuneți că nu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Cariera 'celui mai bun' fotbalist român, afectată după ce 's-a îmbolnăvit din cauza...
iamsport.ro
Cariera 'celui mai bun' fotbalist român, afectată după ce 's-a îmbolnăvit din cauza femeilor' la Mondial! Dezvăluiri incredibile: 'Fiecare avea la dispoziție 22 de manechine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!