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Spectacolul din tribune a atras atenția înaintea fluierului de start. Suporterii ploieșteni au pregătit un banner uriaș, în care Sfântul Andrei este reprezentat pe fundalul celor trei culori ale drapelului României. Scenografia a fost completată de mesajul: „Credință, neam, patrie”, afișat în partea de jos a bannerului.

Atmosferă specială pe stadionul Petrolului

, când românii îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Bannerul afișat de suporterii Petrolului a îmbinat simbolurile religioase cu cele naționale, Sfântul Andrei fiind reprezentat pe un fundal în culorile tricolorului. Mesajul: „Credință, neam, patrie” a completat scenografia pregătită de ploieșteni

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Suporterii „lupilor galbeni” au oferit și alte momente spectaculoase în tribune, cu fulare ridicate, steaguri și scandări, într-o atmosferă specifică partidelor disputate pe teren propriu. Scenografia „lupilor galbeni” a reprezentat una dintre imaginile serii din SuperLiga.

Cine a fost Sfântul Andrei, apostolul care a devenit ocrotitorul României?

ai lui Iisus Hristos și este considerat, potrivit tradiției creștine, cel care a adus creștinismul pe teritoriul Dobrogei de astăzi, în vechea provincie Scythia Minor. Fratele apostolului Petru, Andrei a fost pescar înainte de a-l urma pe Iisus și este cunoscut drept „cel dintâi chemat” la apostolie.

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Potrivit tradiției, Sfântul Andrei a ajuns în Dobrogea și a răspândit învățăturile creștine în rândul populației locale. A fost martirizat la Patras, în Grecia, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, cunoscută ulterior drept „Crucea Sfântului Andrei”. În 1997 a fost proclamat Ocrotitorul României, iar ziua de 30 noiembrie, în care este sărbătorit, a devenit sărbătoare legală în 2011.