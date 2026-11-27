Spectacolul din tribune a atras atenția înaintea fluierului de start. Suporterii ploieșteni au pregătit un banner uriaș, în care Sfântul Andrei este reprezentat pe fundalul celor trei culori ale drapelului României. Scenografia a fost completată de mesajul: „Credință, neam, patrie”, afișat în partea de jos a bannerului.
Gestul vine cu doar trei zile înainte de 30 noiembrie, când românii îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Bannerul afișat de suporterii Petrolului a îmbinat simbolurile religioase cu cele naționale, Sfântul Andrei fiind reprezentat pe un fundal în culorile tricolorului. Mesajul: „Credință, neam, patrie” a completat scenografia pregătită de ploieșteni
Suporterii „lupilor galbeni” au oferit și alte momente spectaculoase în tribune, cu fulare ridicate, steaguri și scandări, într-o atmosferă specifică partidelor disputate pe teren propriu. Scenografia „lupilor galbeni” a reprezentat una dintre imaginile serii din SuperLiga.
Sfântul Andrei a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos și este considerat, potrivit tradiției creștine, cel care a adus creștinismul pe teritoriul Dobrogei de astăzi, în vechea provincie Scythia Minor. Fratele apostolului Petru, Andrei a fost pescar înainte de a-l urma pe Iisus și este cunoscut drept „cel dintâi chemat” la apostolie.
Potrivit tradiției, Sfântul Andrei a ajuns în Dobrogea și a răspândit învățăturile creștine în rândul populației locale. A fost martirizat la Patras, în Grecia, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, cunoscută ulterior drept „Crucea Sfântului Andrei”. În 1997 a fost proclamat Ocrotitorul României, iar ziua de 30 noiembrie, în care este sărbătorit, a devenit sărbătoare legală în 2011.