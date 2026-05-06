Scenografie de excepție a fanilor lui Bayern Munchen înaintea meciului cu PSG: „Trimiteți-ne în finală!”. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
06.05.2026 | 22:11
Bayern Munchen și PSG s-au duelat miercuri seară pe „Allianz Arena” în returul semifinalelor UEFA Champions League. În turul de săptămâna trecută de la Paris, francezii au câștigat cu scorul de 5-4, după o partidă care a intrat instant în antologia fotbalului. Astfel, parizienii porneau cu un mic plus față de bavarezi în ceea ce privește șansele de calificare în marea finală, chiar dacă, în mod evident, toată lumea se aștepta ca misiunea lor în acest sens să nu fie deloc una facilă, iar echipa antrenată de Vincent Kompany să opună o rezistență mai mult decât serioasă.

Așadar, era destul de clar că returul de la Munchen urma să se dispute în aceeași notă precum prima manșă de la Paris. Iar această chestiune a fost confirmată foarte rapid. Încă din minutul 3, PSG a reușit să deschidă scorul, grație golului marcat de „Balonul de Aur”, Ousmane Dembele. Înainte de acest moment însă, fanii lui Bayern au demonstrat din plin că au mare încredere în echipa lor, în ciuda rezultatului din tur, iar în acest sens au afișat o scenografie de senzație, alături de un mesaj scurt, dar extrem de cuprinzător: „Trimiteți-ne în finală!”. 

Fanii lui PSG, prezenți în număr semnificativ la Munchen

Așa cum era de așteptat, și cei de la PSG au fost susținuți așa cum se cuvenea în contextul dat la acest meci de la Munchen. Suporterii echipei din capitala Franței au fost prezenți în număr mare pe „Allianz Arena”. De asemenea, și ei au arătat în debutul partidei o scenografie, de mai mici dimensiuni ce e drept. Parizienii au afișat emblema clubului, alături de cuvântul „Paname”, care reprezintă un soi de pseudonim al orașului Paris, termen folosit frecvent de fanii lui Paris Saint-Germain pentru a-și manifesta mândria provenită din apartenența la acest club.

Arsenal s-a calificat deja în finala Champions League din acest an, de la Budapesta

Paris Saint-Germain este campioana en-titre a Europei, în vreme ce Bayern Munchen nu a mai jucat o finală în cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi din 2020, în plină pandemie de COVID-19. Atunci s-a jucat acel Final-8 la Lisabona, iar în finală gruparea bavareză a învins chiar PSG cu scorul de 1-0 pe data de 23 august. Unicul gol al acelui meci a fost marcat în minutul 59 de Kingsley Coman, jucător format pe „Parc des Princes”.

Interesant de notat în acest context este că în sezonul trecut PSG a cucerit trofeul Champions League chiar pe „Allianz Arena” din Munchen. Francezii au demolat atunci Inter Milano, echipă antrenată încă de Simone Inzaghi la acel moment, și s-au impus cu scorul de 5-0. Acum, în finala de la Budapesta s-a calificat deja Arsenal, după ce a trecut în penultimul act de Atletico Madrid cu scorul general de 2-1, 1-1 în turul din Spania și 1-0 în returul de pe „Emirates Stadium”.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
