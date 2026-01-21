Scenografie de excepție la Marseille – Liverpool. Trupa Beatles și-a făcut apariția în tribune. „Istoria se repetă”. Video

ADVERTISEMENT

Marseille și Liverpool și-au măsurat forțele miercuri seara în faza principală din UEFA Champions League. Jucătorii echipei din Premier League au avut parte de o surpriză înainte de lovitura de start. Suporterii grupării din Franța au pregătit o scenografie specială, în amintirea întâlnirii dintre cele două cluburi de acum mai bine de două decenii.

Scenografie pregătită de fanii lui Marseille pentru duelul cu Liverpool

În peluză, ocupată de fanii lui Marseille, a fost afișată o scenografie impresionantă, în care au fost înfățișați membrii celebrei trupe The Beatles, originari din Liverpool, care citesc un ziar francez pe care scrie „Istoria se repetă”. Vezi video.

Scenografia aleasă a fost realizată în memoria rezultatului colosal obținut de Marseille în anul 2004 în fața celor de la Liverpool. Atunci, francezii obțineau calificarea în sferturile de finală ale Cupei UEFA, după o victorie cu 2-1 pe teren propriu. În acea ediție, Marseille a reușit să ajungă până în marea finală, pe care însă a pierdut-o în fața celor de la Valencia.

reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri ale orașului Liverpool, trupa fiind fondată la începutul anilor ’60 chiar pe malurile râului Mersey, de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr.

Liverpool și Marseille, obiective diferite în UEFA Champions League

Înainte de meciul de pe Velodrome, Liverpool ocupa locul 11 în ierarhia din . „Cormoranii” speră să reușească să se claseze în primele 8 echipe, pentru a se califica direct în optimile de finală ale competiției.

În schimb, la Marseille situația este ceva mai complicată. Francezii aveau doar 9 puncte înaintea meciului cu Liverpool și se aflau pe locul 18, riscând să rateze calificarea din faza principală. Totuși, echipa din Hexagon va avea parte de un adversar ceva mai facil în ultima rundă, urmând să joace împotriva celor de la Bruges.