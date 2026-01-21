Sport

Scenografie de excepție la Marseille – Liverpool. Trupa Beatles și-a făcut apariția în tribune. „Istoria se repetă”. Video

Scenografie spectaculoasă pe Velodrome înainte de Marseille – Liverpool. Fanii francezi au pregătit o surpriză pentru jucătorii echipei din Premier League.
Alex Bodnariu
21.01.2026 | 23:17
Scenografie de exceptie la Marseille Liverpool Trupa Beatles sia facut aparitia in tribune Istoria se repeta Video
ULTIMA ORĂ
Scenografie pregătită de fanii lui Marseille pentru duelul cu Liverpool
ADVERTISEMENT

Marseille și Liverpool și-au măsurat forțele miercuri seara în faza principală din UEFA Champions League. Jucătorii echipei din Premier League au avut parte de o surpriză înainte de lovitura de start. Suporterii grupării din Franța au pregătit o scenografie specială, în amintirea întâlnirii dintre cele două cluburi de acum mai bine de două decenii.

Scenografie pregătită de fanii lui Marseille pentru duelul cu Liverpool

În peluză, ocupată de fanii lui Marseille, a fost afișată o scenografie impresionantă, în care au fost înfățișați membrii celebrei trupe The Beatles, originari din Liverpool, care citesc un ziar francez pe care scrie „Istoria se repetă”. Vezi aici video.

ADVERTISEMENT

Scenografia aleasă a fost realizată în memoria rezultatului colosal obținut de Marseille în anul 2004 în fața celor de la Liverpool. Atunci, francezii obțineau calificarea în sferturile de finală ale Cupei UEFA, după o victorie cu 2-1 pe teren propriu. În acea ediție, Marseille a reușit să ajungă până în marea finală, pe care însă a pierdut-o în fața celor de la Valencia.

The Beatles reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri ale orașului Liverpool, trupa fiind fondată la începutul anilor ’60 chiar pe malurile râului Mersey, de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr.

ADVERTISEMENT
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Digi24.ro
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el

Liverpool și Marseille, obiective diferite în UEFA Champions League

Înainte de meciul de pe Velodrome, Liverpool ocupa locul 11 în ierarhia din UEFA Champions League. „Cormoranii” speră să reușească să se claseze în primele 8 echipe, pentru a se califica direct în optimile de finală ale competiției.

ADVERTISEMENT
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”....
Digisport.ro
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”

În schimb, la Marseille situația este ceva mai complicată. Francezii aveau doar 9 puncte înaintea meciului cu Liverpool și se aflau pe locul 18, riscând să rateze calificarea din faza principală. Totuși, echipa din Hexagon va avea parte de un adversar ceva mai facil în ultima rundă, urmând să joace împotriva celor de la Bruges.

Ce l-a determinat, de fapt, pe Cătălin Cîrjan să refuze oferta fabuloasă de...
Fanatik
Ce l-a determinat, de fapt, pe Cătălin Cîrjan să refuze oferta fabuloasă de la Metalist. Discuție decisivă cu șefii lui Dinamo: „Câteodată, jucătorii sunt o marfă”
Champions League, etapa 7. Dennis Man și Vlad Dragomir titulari cu Newcastle, respectiv...
Fanatik
Champions League, etapa 7. Dennis Man și Vlad Dragomir titulari cu Newcastle, respectiv Chelsea! Nebunie la Praga: 4 goluri în Slavia – Barcelona!
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1....
Fanatik
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să...
iamsport.ro
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să cumpere fosta firmă a membrului Generației de Aur!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!