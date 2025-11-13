Sport

Scenografie „de pe altă planetă” chiar sub ochii lui Cosmin Olăroiu! Ce au pregătit suporterii în Emiratele Arabe Unite – Irak. Video

Partida dintre Emiratele Arabe Unite - Irak a avut parte de o scenografie de pe altă planetă. Ce s-a întâmplat fix sub ochii lui Cosmin Olăroiu, selecționerul gazdelor.
Iulian Stoica
13.11.2025 | 18:44
Scenografie de pe alta planeta chiar sub ochii lui Cosmin Olaroiu Ce au pregatit suporterii in Emiratele Arabe Unite Irak Video
ULTIMA ORĂ
Scenografie de pe altă planetă fix sub ochii lui Cosmin Olăroiu. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Emiratele Arabe Unite se duelează cu Irak în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial. Meciull este extrem de important, iar Cosmin Olăroiu a asistat la un moment superb înainte de fluierul de start.

Scenografie „de pe altă planetă” chiar sub ochii lui Cosmin Olăroiu

Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu a încheiat pe poziția a doua în Grupa A și și-a asigurat prezența în play-off-ul asiatic pentru Cupa Mondială din 2026. În urma acestui lucru, Emiratele Arabe Unite se duelează cu Irak pentru un loc la Mondial.

ADVERTISEMENT

Înainte de fluierul de start, de pe arena „Mohammed Bin Zayed Stadium” din Abu Dhabi, fanii prezenți au pregătit o scenografie „de pe altă” planetă, iar Cosmin Olăroiu a asistat la acest moment.

Concret, suporterii au afișat un vultur imens pe frumoasa arenă din Abu Dhabi. Stadionul a fost sold-out, iar momentul pregătit de fani a fost de-a dreptul superb.

ADVERTISEMENT
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Digi24.ro
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli

Formația care se va impune în această dublă manșă va merge mai departe în play-off-ul interconfederațiilor, unde vor fi puse în joc ultimele două locuri pentru turneul final din vara viitoare.

ADVERTISEMENT
Italienii au făcut anunțul:
Digisport.ro
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"

Ce a declarat Cosmin Olăroiu înainte de meciul cu Irak

Înaintea meciului cu reprezentativa Irakului, Cosmin Olăroiu și-a exprimat încrederea că formația sa națională poate face un pas important spre calificarea la Mondial. Antrenorul român contează pe jucătorii săi și își dorește să obțină un rezultat de referință.

„Trebuie să uităm meciul cu Qatar. Încă avem o oportunitate de a ne califica la Cupa Mondială și trebuie să profităm de acest lucru. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun în meciul împotriva Irakului și fiecare are un rol de îndeplini”, a declarat Cosmin Olăroiu.

ADVERTISEMENT
Giovanni Show, vineri, 14 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu...
Fanatik
Giovanni Show, vineri, 14 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, înainte de Bosnia – România
Mihai Rotaru a confirmat: antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova!...
Fanatik
Mihai Rotaru a confirmat: antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
A scris istorie cu Generația de Aur și îi face echipa de start...
Fanatik
A scris istorie cu Generația de Aur și îi face echipa de start lui Mircea Lucescu la Bosnia – România: „Ăsta e cuplul de fundași centrali”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bombă! Sigla lui Dinamo, scoasă la licitație. Echipa din România favorită să o...
iamsport.ro
Bombă! Sigla lui Dinamo, scoasă la licitație. Echipa din România favorită să o cumpere: 'Cred că Dinamo nici nu mai are voie să o folosească'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!