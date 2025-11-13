Scenografie „de pe altă planetă” chiar sub ochii lui Cosmin Olăroiu! Ce au pregătit suporterii în Emiratele Arabe Unite – Irak. Video

ADVERTISEMENT

Emiratele Arabe Unite se duelează cu Irak în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial. Meciull este extrem de important, iar Cosmin Olăroiu a asistat la un moment superb înainte de fluierul de start.

Scenografie „de pe altă planetă” chiar sub ochii lui Cosmin Olăroiu

Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu a încheiat pe poziția a doua în Grupa A și și-a asigurat prezența în play-off-ul asiatic pentru Cupa Mondială din 2026. În urma acestui lucru, Emiratele Arabe Unite se duelează cu Irak pentru un loc la Mondial.

Înainte de fluierul de start, de pe arena „Mohammed Bin Zayed Stadium” din Abu Dhabi, fanii prezenți au pregătit o scenografie „de pe altă” planetă, iar .

Concret, suporterii au afișat un vultur imens pe frumoasa arenă din Abu Dhabi. Stadionul a fost sold-out, iar momentul pregătit de fani a fost de-a dreptul superb.

, unde vor fi puse în joc ultimele două locuri pentru turneul final din vara viitoare.

تيفو جمهور الامارات قبل لقاء العراق

– حان وقت الطيران 😍😍🔥🔥 — UAE Sport News 🇦🇪 (@action_news)

Ce a declarat Cosmin Olăroiu înainte de meciul cu Irak

Înaintea meciului cu reprezentativa Irakului, Cosmin Olăroiu și-a exprimat încrederea că formația sa națională poate face un pas important spre calificarea la Mondial. Antrenorul român contează pe jucătorii săi și își dorește să obțină un rezultat de referință.

„Trebuie să uităm meciul cu Qatar. Încă avem o oportunitate de a ne califica la Cupa Mondială și trebuie să profităm de acest lucru. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun în meciul împotriva Irakului și fiecare are un rol de îndeplini”, a declarat Cosmin Olăroiu.