Omagiu pentru legendarul Helmut Duckadam la FCSB – Manchester United. Cu a reacționat soția marelui portar când a văzut scenografia. Update

Decedat la finalul anului trecut, Helmut Duckadam a fost omagiat la partida FCSB – Manchester United. Suporterii ”roș-albaștrilor” au creat o scenografie de zile mari în onoarea ”Eroului de la Sevilla”.

UPDATE: Alexandra Duckadam, în lacrimi la desfășurarea scenografiei

Soția regretatului Helmut Duckadam a fost prezentă în Peluza Nord la meciul FCSB – Manchester United și a izbucnit în lacrimi la vederea scenografiei care l-a omagiat pe ”Eroul de la Sevilla”.

Alături de Alexandra Duckadam s-a aflat fiica sa și a legendarului portar la Stelei, Julianne. În poza surprinsă de FANATIK cu cele două în Peluza Nord, pe fundal poate fi observat și Marius Ciobanu, fost jucător la U Cluj și fost copil de mingi care a plâns pentru Steaua.

Scenografie cu Helmut Duckadam la FCSB – Manchester United

Așa cum Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, , întreaga scenografie de la întâlnirea cu Manchester United de pe Arena Națională s-a concentrat în jurul fostului mare portar.

Fanii celor de la FCSB au pus în scenă o spectaculoasă scenografie 3D. O pânză uriașă cu Helmut Duckadam ridicând Cupa Campionilor Europeni, reproducere după o poză celebră de la finala din 1986, a fost afișată la peluză, cu mesajul ”Legendele nu mor niciodată”.

Momentul a fost unul extrem de emoționant, pe Arena Națională fiind prezentă și familia legendarului portar. Așa cum Gabi Safta a anunțat la FANATIK SUPERLIGA, Alexandra, soția lui Duckadam, și Julianne, fetița cea mică a fostului portar, și au mers chiar în Peluza Nord.

Cum se califică FCSB direct în optimile Europa League

FCSB este foarte aproape de o performanță extraordinară, calificarea direct în faza optimilor de finală ale Europa League, însă pentru acest lucru are nevoie de un rezultat bun în .

FANATIK a făcut toate și astfel să evite faza play-off-ului. FCSB ar putea ajunge direct în optimi chiar și dacă va pierde în fața trupei lui Ruben Amorim.

În acest caz, roș-albaștrii depind de rezultatele jocurilor în care sunt implicate cele 7 echipe care o mai pot scoate din Top 8. Este vorba de Galatasaray, Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiacos, Rangers, AZ Alkmaar și Union Saint-Gilloise.

Gigi Becali s-a arătat extrem de încrezător înaintea întâlnirii cu Manchester United și o, în cazul în care FCSB va reuși o victorie istorică pe Arena Națională.

”Nu ne putem compara cu ei valoric, suntem mult sub ei. Numai Dumnezeu poate să facă. Eu de asta am zis că putem să îi batem. Eu spun ce cred. Nu ai cum s-o bați pe Manchester decât dacă vrea Dumnezeu. Doar Dumnezeu îi poate bate. E vorba de bani aici. Dacă eu bat Manchester astăzi iau cam 4 milioane și jumătate de euro, am făcut calculul”, a declarat Becali.

Peluza Nord l-a omagiat pe Duckadam