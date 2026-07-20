Scenografie spectaculoasă la revenirea Corvinului în SuperLiga! Ce legende au fost prezente la meciul cu Csikszereda. Foto

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În primul meci de la întoarcerea în SuperLigă, Corvinul a întâlnit Csikszereda. Partida s-a jucat la Arad, deoarece la Hunedoara se construiește o arenă nouă, dar fanii au venit în număr mare și au realizat o scenografie superbă.

Fanii Corvinului, scenografie impresionantă la primul joc în SuperLiga

În , din prima etapă a noului sezon, echipa lui Florin Maxim a fost susținută de aproximativ 1.500 de suporteri veniți de la Hunedoara. Acestora li s-au alăturat 500 de fani ai formației locale UTA, cele două galerii fiind înfrățite.

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”Corbii albaștri”, așa cum sunt denumiți susținătorii Corvinului, au avut o scenografie spectaculoasă la primul joc al favoriților pe prima scenă a fotbalului românesc după o pauză de 34 de ani.

În peluza stadionului Francisc Neuman din Arad, aceștia au întins o pânză uriașă care înfățișa mai mulți ultrași, iar pe fundal se puteau vedea furnalele Combinatului Siderurgic, dar și Castelul Corvinilor. Dedesubt era afișat un banner pe care scria ”Din Hunedoara noi venim”.

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O imagine superbă este cea cu trei fane ale Corvinului care au venit să-și susțină formația favorită la Arad. Acestea au fost îmbrăcate cu tricouri albastre pe care scria ”Adio Serie B!”.

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Suporteri de lux pentru Corvinul

La prima întâlnirea a Corvinului de la revenirea în SuperLiga au fost prezente și nume importante din istoria clubului, printre care Ioan Andone, Roger Bogdan sau Ioan Petcu, care au făcut parte din echipa creată de regretatul Mircea Lucescu la începutul anilor ’80.

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În este prezent și Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, omul care a avut o contribuție importantă la ascensiunea echipei. Acesta a urmărit jocul de la tribuna oficială, alături de impresarul Bogdan Apostu.