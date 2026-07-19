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Scenografii spectaculoase la Petrolul – Dinamo! Cum arată și ce mesaje au avut pânzele afișate la ambele peluze. Foto + Video

Scenografii spectaculoase la partida dintre Petrolul și Dinamo. Cum au arătat, de fapt, pânzele afișate de către ambele peluze în prima etapă din SuperLiga.
Iulian Stoica
19.07.2026 | 20:31
Scenografii spectaculoase la Petrolul Dinamo Cum arata si ce mesaje au avut panzele afisate la ambele peluze Foto Video
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Scenografii spectaculoase la Petrolul - Dinamo! Cum arată și ce mesaje au avut pânzele afișate la ambele peluze. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Așteptarea a luat sfârșit, iar SuperLiga României s-a reluat. După două zile cu meciuri spectaculoase, ziua de duminică, 19 iulie, îi va încânta pe suporteri cu două partide deosebite. U Cluj s-a impus în primul duel al zilei cu scorul de 2-1 în fața Farului Constanța, iar de la ora 19:30, fanii vor putea urmări duelul Petrolul – Dinamo.

Scenografii spectaculoase la Petrolul – Dinamo

Ambele galerii sunt cunoscute pentru dedicarea de care dau dovadă. Cum era de așteptat, spectacolul nu a lipsit pe „Ilie Oană”, iar încă de la fluierul de start al întâlnirii au apărut lucruri inedite. Mai exact, suporterii ambelor formații au pregătit scenografii deosebite pentru debutul noului sezon de SuperLiga.

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Fanii au pregătit niște pânze deosebite pentru a-i impresiona pe rivali. Aceștia au afișat o pânză care ilustra o uzină din Ploiești, iar mesajul a fost: „Malu Roșu Ploiești”, în centru fiind reprezentat un suporter cu un tricou pe care scria „Maniacs 2001”. Este bine cunoscut faptul că o facțiune a Petrolului este intitulată „Maniacs 2001”.

Din cealaltă parte a stadionului, ultrașii de la Petrolul, în ciuda problemelor financiare prin care trece clubul, au afișat un personaj din filmele horror în peluză. Mesajul de pe bannerul uriaș a fost unul sugestiv: „Bine ați venit în Ploiești, nenoroci****r”. În mod evident, show-ul pirotehnic a fost asigurat ulterior de ambele tabere de suporteri.

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Scenografie fabuloasă în Petrolul - Dinamo

Echipele de start din Petrolul – Dinamo

  • Petrolul: Zima – Căpușă, Papp, Zaian, A. Dumitrescu – Hanca, M. Ioniță – F. Martins, Ludewig, Texeira – Jerdea. Rezerve: Ș. Rădulescu, Georgescu – Argeșanu, M. Costache, Țuțu, Tolea, Manolache, C. Dumitrache, I. Paraschiv, Nlundulu Konda, Leescu, Chică-Roșă. Antrenor: Ricardo Sousa.
  • Dinamo: Bellaarouch – Sivis, Pascual, Stoinov, Opruț – Mărginean, Soro – Armstrong, Cîrjan – Musi, Pop. Rezerve: Epassy, I. David, Duțu, Licsandru, Radu, C. Mihai, Udosen, I. Alex, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko. Antrenor: Nuno Campos.
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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