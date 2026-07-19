Scenografii spectaculoase la Petrolul – Dinamo! Cum arată și ce mesaje au avut pânzele afișate la ambele peluze. Foto + Video

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Așteptarea a luat sfârșit, iar SuperLiga României s-a reluat. După două zile cu meciuri spectaculoase, ziua de duminică, 19 iulie, îi va încânta pe suporteri cu două partide deosebite. U Cluj s-a impus în primul duel al zilei cu scorul de 2-1 în fața Farului Constanța, iar de la ora 19:30, fanii vor putea urmări duelul .

Scenografii spectaculoase la Petrolul – Dinamo

Ambele galerii sunt cunoscute pentru dedicarea de care dau dovadă. Cum era de așteptat, spectacolul nu a lipsit pe „Ilie Oană”, iar încă de la fluierul de start al întâlnirii au apărut lucruri inedite. Mai exact, suporterii ambelor formații au pregătit scenografii deosebite pentru debutul noului sezon de SuperLiga.

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Fanii au pregătit niște pânze deosebite pentru a-i impresiona pe rivali. Aceștia au afișat o pânză care ilustra o uzină din Ploiești, iar mesajul a fost: „Malu Roșu Ploiești”, în centru fiind reprezentat un suporter cu un tricou pe care scria „Maniacs 2001”. Este bine cunoscut faptul că o facțiune a Petrolului este intitulată „Maniacs 2001”.

Din cealaltă parte a stadionului, ultrașii de la Petrolul, în ciuda problemelor financiare prin care trece clubul, au afișat un personaj din filmele horror în peluză. Mesajul de pe bannerul uriaș a fost unul sugestiv: „Bine ați venit în Ploiești, nenoroci****r”. În mod evident, show-ul pirotehnic a fost asigurat

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Scenografie fabuloasă în Petrolul - Dinamo

Echipele de start din Petrolul – Dinamo