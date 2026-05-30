Scenografii spectaculoase pentru fanii lui Arsenal şi PSG la finala Ligii Campionilor! Câţi fani sunt pe Puskas Arena

Puskas Arena este capitala fotbalului mondial la finala Champions League. Fanii celor de la PSG şi Arsenal s-au duelat în scenografii înaintea startului finalei.
Marian Popovici
30.05.2026 | 19:26
PSG şi Arsenal se duelează în finala Ligii Campionilor. Echipa lui Luis Enrique are şansa de a fi doar a doua echipă din istoria recentă a competiţiei care îşi apără trofeul, după Real Madrid (2016, 2017 şi 2018). În schimb, „tunarii” caută primul trofeu din istorie în Champions League, având o finală pierdută în faţa celor de Barcelona, scor 1-2, în 2006.

Scenografii spectaculoase pentru fanii lui Arsenal şi PSG la finala Ligii Campionilor!

Fanii celor două echipe au făcut show înainte de startul finalei Champions League. Suporterii celor de la PSG au afişat o scenografie reprezentând două braţe care ţin trofeul Ligii Campionilor. De cealaltă parte, Arsenal a avut un banner uriaş în peluză pe care scria”North London Forever” şi sigla „tunarilor”.

Pe stadion sunt aproximativ 62.000 de fani. Cele două formaţii au primit câte 17.200 de tichete pentru proprii suporteri. Este prima finală de Champions League organizată pe teritoriul maghiar, pe arena care a fost inaugurată în anul 2019.

Scenografia celor de la PSG. Sursa: x.com
Scenografia celor de la Arsenal. Sursa: x.com
Henry şi Kimpembe au adus trofeul pe gazon

Trofeul Ligii Campionilor a fost adus pe gazon de cei doi ambasadori ai celor două formaţii. Este vorba de Thierry Henry, fostul star al lui Arsenal, respectiv Presnel Kimpembe, fost jucător la PSG. Henry a ratat trofeul în 2006, în finala cu Barcelona, dar l-a câştigat trei ani mai târziu în tricoul „catalanilor”.

Înaintea confruntării, trupa The Killers a întreţinut atmosfera cu un mini concert pe gazon. În tribune este o pleiadă de vedete. Arsene Wenger, Rafa Benitez, Roberto Martinez, Luis Figo sau Florentino Perez sunt printre personalităţile care au fost arătate de camerele tv.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
