Scenografiile afișate de suporteri la Petrolul – Rapid. Derapaj rasist al ultrașilor din Peluza Latină. Foto

, sâmbătă seară, pentru a asista din cadrul etapei cu numărul 11 a SuperLigii.

Spectacol total la Petrolul – Rapid. Scenografiile afișate de suporteri

Bucureștenii au fost susținuți de aproximativ 800 de fani, în timp ce gazdele au avut și ele un sprijin important, venit și de la Peluza Latină și Peluza I „Ilie Oană”, acolo unde își au loc ultrașii ploieșteni. Scenografia Peluzei Latine a stârnit controverse, fiind inspirată din seria de jocuri video „Street Fighter” și având o tentă considerată rasistă. Personajele alese au fost Ryu și Birdie, două figuri emblematice ale francizei.

Ryu, prezent încă din primul joc lansat în 1987, reprezintă luptătorul disciplinat, în timp ce Birdie, un britanic masiv și neglijent, a apărut inițial ca adversar minor și a fost relansat ulterior în seria Street Fighter Alpha. Scenografia a portretizat un duel între cele două personaje: Ryu, colorat în galben și albastru, culorile tradiționale ale Petrolului, apărea învingător, cu bara de viață plină, în timp ce Birdie era la pământ, cu bara de viață aproape goală.

La câteva minute după ce scenografia a fost afișată, fanii au adăugat un mesaj cu tentă rasistă: „Birdie din coregrafie / șef la voi în galerie”. Ulterior, au afișat și mesajul „The yellow and the blue” („Albastrul și galbenul”), însoțit de mai multe fumigene galbene.

Totuși, o eroare s-a strecurat în scenografia afișată de suporterii echipei gazdă. Concret, termenul de ‘coregrafie’ a fost folosit incorect. Coregrafia înseamnă arta de a compune, organiza și regiza mișcările unui dans sau ale unui spectacol de balet, desemnând atât procesul de creare, cât și rezultatul – ansamblul de pași, figuri și mișcări. Pentru spectacolul de pe stadioane, corect este să spui – scenografie – și nu coregrafie.

Mesaj cu tentă rasistă al suporterilor ploieșteni

În cealaltă parte a arenei, un alt mesaj a atras atenția: „Wipe Them Out / All of them!” („Anihilați-i. Pe toți!”), frază preluată din filmul Star Wars: The Phantom Menace (1999), rostită de vocea lui Darth Sidious (Palpatine) printr-o hologramă. Rapidiștii au răspuns cu propriile bannere și materiale pirotehnice, contribuind la o atmosferă extrem de animată în primele minute ale derby-ului din etapa a 11-a. Mesajul giuleștenilor a fost: „Progresul e al celor ce nu se spun // În stadion strigăm «Liberi!» // Până la apus de drum”.

Unde au ascuns ultrașii Petrolului materialele pirotehnice

Jandarmeria a fost în alertă înaintea duelului dintre Petrolul și Rapid. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, forțele de ordine au arătat o amplă acțiune de căutare a materialelor pirotehnice pe care fanii ploieștenilor voiau să le introducă pe stadion.

„Astăzi (n.r. 27 septembrie), înaintea desfășurării meciului dintre echipele Petrolul Ploiești și Rapid București, jandarmii au descoperit în urma controalelor efectuate mai multe materiale pirotehnice ascunse în instalația sanitară a stadionului.

Deși, de fiecare dată, am transmis un apel la responsabilitate, constatăm cu regret că unii participanți aleg să ignore regulile și să pună în pericol siguranța celor din jur — copii, suporteri, jucători.

A fi suporter înseamnă în primul rând să îți susții echipa cu respect pentru ceilalți și pentru regulile care fac posibil un meci sigur.

Jandarmeria Română va continua să acționeze pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot pune în pericol siguranța participanților și va sancționa de fiecare dată orice încălcare a legii”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei.