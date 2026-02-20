Schema băieților deștepți care a dus la creșterea facturilor de curent. „A fost un Nordis al Energiei.” Lupta personală dintre Bolojan și Ciolacu

ADVERTISEMENT

Ca să pornești o investiție în Energie îți trebuie un Aviz Tehnic de Racordare, un ATR, prin care să ai certitudinea că energia pe care o vei produce va ajunge în rețeaua națională. Acest aviz este eliberat de Transelectrica, compania de stat care administrează infrastructura energetică, sau de operatorii de distribuție sub reglementarea ANRE. Cum capacitatea rețelei este limitată, și numărul acestor ATR-uri este limitat.

Schema băieților deștepți din energie care a blocat investițiile

Marți, 17 februarie, prețul energiei în România pe piețele PUZ era cu un euro mai scump ca în Germania (103 euro). Prețurile ridicate la energie în țara noastră au cauze structurale ce țin de rețeaua de energie din Europa (lipsa inter-conectărilor între vest – est) ce împiedică importurile ieftine de energie în această parte a continentului. Pe lângă aceste cauze externe, România este și victima propriilor erori interne, iar una dintre acestea este lipsa investițiilor în Energie în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Din 2022 încoace România se confruntă cu o criză a prețurilor la energie, însă investițiile în sistem nu au fost pe măsură a crește considerabil producția internă, astfel încât prețurile să înceapă să scadă. Asta deși, în acești ultimi ani, țara noastră a beneficiat de fonduri uriașe din PNRR tocmai pentru tranziția energetică. Unul dintre motive stă în povestea ATR-urilor. Deși cadrul care reglementează acordarea acestora e vechi, încă din anii 2000, începând cu anul 2020, aceste ATR-uri au devenit extrem de căutate.

„Au fost mai mult momente. Până în 2013-2014 a fost o agitație cu certificatele verzi, pentru că regimul era foarte bun cu regenerabilele. S-au înscris foarte multe proiecte, au solicitat aviz de racordare, dar o bună parte dintre ele nu s-au mai făcut.

ADVERTISEMENT

Ele au rămas însă acolo aprobate, dar asta înseamnă că blochează efectiv accesul altuia nou care ar vrea să vină. Prin 2020-2021 s-au apucat cei de la Transelectrica și cei de la Distribuții și au scos din lista de proiecte aprobate pe cele care nu s-au mai făcut în ultimii zece ani. Acum e o nouă discuție, ca acest aviz să fie valabil doar o anumită perioadă de timp”, a declarat, pentru FANATIK, experta în energie Ana Otilia Nuțu.

ADVERTISEMENT

Ca o metaforă, aceste ATR-uri sunt asemenea unor rezervări, iar un hotel cu toate camerele rezervate nu mai poate primi clienți noi.

„Sistemul energetic național are o anumită capacitate de a transporta energie. Ca să folosim o metaforă, e similar unui hotel. Să spunem că acesta are 100 de camere, dacă cineva vine și îmi rezervă 100 de camere, pe care însă nu le folosește, plătind doar un mic procent, un avans, dacă vine un client, el nu are unde să stea, asta deși toate camerele sunt goale. Exact aceeași chestie s-a întâmplat și în energie.

ADVERTISEMENT

Orice operator îți dă ATR-ul în limita capacității pe care o are. Acest aviz are o valabilitate, dar ideea este că el blochează un al doilea investitor, care ar putea să vină. Deși camerele sunt goale, el stă afară”, a explicat și Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

„Un Nordis al Energiei”

Exact același lucru s-a întâmplat și în România. A spus-o zilele trecute chiar

„Noi producem, să spunem, în total 9.000 MW, dar am eliberat documentații pentru 77.000 MW. Practic, am ocupat toată capacitatea de conectare, mai mult decât realistă. O parte din aceste investiții sunt serioase, dar majoritatea sunt de tip speculativ, realizate de băieții deștepți. Astăzi, dacă vrei să te conectezi cu o investiție, trebuie să le cumperi lor hârtiile. Astea trebuie să le spargem”, a spus șeful guvernului.

Schema este confirmată și de către experții din domeniu, care subliniază că legislația a fost de așa natură încât a permis acest abuz care a condus la profituri uriașe. Potrivit acestora, doar oamenii apropiați de sistem au putut profita de aceste lacune legislative.

„A fost o zonă foarte speculativă. Cineva s-a dus și a concesionat un teren, nici măcar nu l-a cumpărat – eu știu zeci de astfel de situații concrete – a semnat un contract, practic fără niște obligații efective. Cu acest contract a mers la Transelectrica, unde sunt cele mai multe, și a zis, eu am 5 ha, deci vreau 5 MW. Și altul cu alte 5 ha, altul cu 10 ha și tot așa. Dar niciunul nu avea nici bani să le facă, nu aveau nici interes. Ei vroiau de fapt să vândă, ca și la Nordis, o idee de apartament, nu un apartament. A fost un Nordis al energiei.

Majoritatea celor care au făcut astfel de aplicații, toți au avut un sprijin. Un cetățean obișnuit nu ar fi reușit să obțină un astfel de aviz. Mereu rămâne sau este creat în mod intenționat un vid legislativ de care unii sunt gata să profite. Băieții deștepți sunt o creație a instituțiilor”, a mai declarat Dumitru Chisăliță, pentru FANATIK.

Efectele acestei scheme se văd nu doar în prețurile la energie pe care le achită toți românii. La 1 ianuarie 2022, capacitatea instalată în SEN, putere absolută – adică capacitatea de producție totală racordată la sistem – era, potrivit datelor Transelectrica de 18.571 MW. Trei ani mai târziu, capacitatea a crescut doar cu 39 MW. Investiții au fost, în special în fotovoltaic, unde capacitatea a crescut cu aproape 500 de MW, însă în acești ani România a închis și centrale pe cărbune. Astfel, investițiile nu au reușit să aducă un plus net semnificativ.

Ce poate schimba Bolojan în câteva luni

Practic, o perioadă esențială de timp între 2021 și 2025, autoritățile statului au stat și s-au uitat cum agenții economice primeau aceste ATR-uri pe bandă rulantă, dar investițiile în energie întârziau. Abia anul trecut, în iunie 2025, au fost introduse noi condiții mult mai severe pentru obținerea acestor avize și anularea lor în cazul în care firmele nu finalizează aceste proiecte.

Practic, timp de 4 -5 ani autoritățile au permis crearea unui blocaj, pentru că la obținerea unui ATR garanțiile financiare erau reduse sau inexistente, termenele puteau fi prelungite ușor și nu exista un filtru financiar serios. Acum, premierul Ilie Bolojan spune că Executivul vrea să se uite în aceste contracte și să păstreze doar investițiile financiare serioase. Experții în domeniu spun însă că, cel mult, șeful guvernului, îi poate schimba pe șefii instituțiilor care au permis acest abuz.

„Problema este că ATR-ul este un drept în raport cu legislația în momentul emiterii. Dacă vii astăzi și schimbi legislația e fără efect, cel puțin până când acel drept nu expiră. Acel drept rămâne. Din păcate lucrurile nu pot fi schimbate în câteva luni, și mai ales nu poți face asta cu oamenii care au păstorit acest sistem. Poți totuși, în trei luni de zile, să-i scoți pe oamenii care au creat acest sistem al băieților deștepți.

Poți să mergi să-l iei de urechi pe directorul din ANRE care s-a ocupat de asta, poți să previi ca pe viitor să nu mai apară alții. Azi rezolvăm ATR-ul, dar mâine o să apară VTR-ul, adică sistem se reinventează. De aceea spun că e o problemă sistemică și ea nu poate fi rezolvată decât prin schimbarea sistemului, iar asta stă în putința celor care conduc azi România”, a mai declarat Dumitru Chisăliță, pentru FANATIK.

Firma din energie a nepotului lui Ciolacu

Declarația lui Bolojan pare să-l fi vizat personal pe fostul premier PSD al României. Asta pentru că acesta a fost unul dintre cei care au profitat de pe urma acestui sistem. În urmă cu doi ani, presa a scris despre cele două firme din energie deținute de către Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului premier.

Cele două firme, Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL, înființate în anul 2022, au beneficiat de fonduri PNRR de peste 20 de milioane de euro. Mai mult, ele au obținut extrem de repede ATR-urile de la Transelectrica. Dacă termenul obișnuit era de 12-18 luni, firmele acestuia au depus cererile în noiembrie 2022, și au primit avizele în martie 2023.

În decembrie 2024, nepotul lui Ciolacu a vândut una dintre aceste firme, Development Power Solar Energy SRL către un important concern ceh. Cifra de afaceri a societății comerciale era tot zero în anul 2024, iar investițiile erau sub 400.000 lei. Practic, este exact schema de care a vorbit premierul Ilie Bolojan.