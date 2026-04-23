Schema incredibilă prin care a măsluit un pariu pe meteo! A câștigat 34.000 de dolari pe Polymarket după ce a încălzit termometrul staţiei meteorologice

Codrina Menţel
23.04.2026 | 16:35
Cum s-au câștigat zeci de mii de dolari dintr-un pariu pe prognoza meteo. Cum a funcționat schema. Foto: colaj Fanatik
Doi utilizatori Polymarket au pariat pe vremea din Paris și au avut parte de un câștig uriaș. Agenția franceză de meteorologie a ajuns să depună o plângere la poliție după ce a apărut suspiciunea că termometrul care arată temperatura a fost măsluit. Meteorologii spun că variațiile au fost bruște, lucru ce i-a făcut să creadă că cineva a modificat senzorul termometrului.

Schema care le-a adus 34.000 de dolari la pariul pe meteo

Serviciul francez de prognoză meteo a depus o plângere la poliție după ce s-au detectat anomalii la indicatoarele de temperatură de pe aeroportul Paris-Charles de Gaulle. Acestea au coincis cu o creștere a pariurilor plasate la un anumit moment de pe Polymarket, lucru care le-a adus unor pariori sume incredibile.

Când Meteo-France a depus plângerea a susținut că au existat interferențe după ce temperaturile măsurate pe aeroport au crescut cu câteva grade Celsius în doar câteva minute. Asta s-a întâmplat în două zile diferite, anume pe 6 și 15 aprilie, potrivit Financial Times.

Atunci, utilizatorii forumurilor meteo au observat schimbările bruște și au spus că acestea ar fi putut fi cauzate de manipularea senzorilor pentru a influența rezultatul pariurilor de pe Polymarket. Mai multe conturi de pe platforma au plasat pariuri mari pe creșteri nerealiste de temperatură din Paris și s-au ales cu sume frumușele de bani.

De avut în vedere este faptul că Polymarket folosește datele transmise de Meteo-France înregistrate la aeroportul Charles de Gaulle, iar pariorii depun diferite sume de bani când vine vorba de estimarea celei mai ridicate temperaturi a zilei din Paris. Prezicerile meteo sunt un lucru deja obișnuit pe platformă.

Temperaturile s-au ridicat brusc, în doar câteva minute

Pe data de 6 aprilie, într-un portofel au intrat 13.990 de dolari de pe o miză mai mică de 30 de dolari, după ce utilizatorul respectiv a pariat că temperatura din Paris va ajunge la 21 de grade Celsius, deși temperatura maximă de 18 grade era confirmată cu o probabilitate de 95%. Contul a fost deschis tot în luna aprilie.

Al doilea câștig suspect a avut loc pe data de 15 aprilie, atunci când temperatura înregistrată a crescut în doar câteva minute de la 18 la 22 de grade Celsius. Atunci, într-un alt portofel au intrat 21.000 de dolari pe o miză de 119 dolari. Utilizatorul a pariat pe faptul că temperatura din acea zi va depăși 18 grade Celsius, deși era o probabilitate extrem de mică.

În ambele zile, volumul tranzacțiilor pe piața „Cea mai ridicată temperatură din Paris” a Polymarket a depășit 500.000 de dolari, mai mult decât dublul volumului zilnic obișnuit pentru această piață. Când au fost create, majoritatea utilizatorilor nu au fost puși să-și dea datele de identificare, astfel că nu se știe cine stă în spatele acestor pariuri.

Meteorologii sunt confuzi

Serviciul francez de meteorologie a depus plângere. „Având în vedere constatările efectuate asupra unuia dintre instrumentele noastre și analiza datelor senzorilor, Meteo-France a fost într-adevăr determinată să depună o plângere pentru interferență cu funcționarea unui sistem automat de prelucrare a datelor în cadrul Brigăzii de Jandarmerie Transport Aerian din Roissy”, a declarat Météo-France, refuzând să comenteze mai departe, conform sursei menționate.

De asemenea, meteorologii spun că sunt șase mici pentru a se produce astfel de variații de temperatură, de aceea suspectează că a fost vorba despre o măsluire a senzorului de temperatură.

„Asemenea variații de temperatură par foarte improbabile, mai ales la aceste două date și pe o perioadă atât de scurtă. Ne putem imagina că o persoană cu o bună înțelegere a modului în care funcționează senzorii a intervenit, rezultând o creștere a temperaturilor cu două grade la momentul potrivit, pentru a valida un pariu”, explică Ruben Hallali, meteorolog, pentru BFMTV.

