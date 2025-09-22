Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua

O rețea extrem de bine pusă la punct care se folosea de numele Oanei Cuzino pentru a înșela pensionarii cu zeci de mii de lei a ajuns în fața instanței, iar membrii acesteia au găsiți vinovați și condamnați.

ADVERTISEMENT

Schema Oana Cuzino: escrocii aveau baze de date cu milioane de pensionari

Șapte persoane au primit pedepse cu închisoarea după ce au indus în eroare zeci de persoane, majoritatea pensionari, pe care a încercat să-i convingă să cumpere produse supraevaluate, prezentându-le drept ”soluții miraculoase” pentru sănătate. Dosarul a primit numele de ”Schema Oana Cuzino”

Escrocii au pus la punct o schemă complexă, în care erau implicate resurse importante, totul cu scopul de a-i impresiona pe bătrâni. Anchetatorii au descoperit baze de date cu milioane de persoane (peste 2.000 de documente Excel), care erau contactate zilnic prin intermediul unui .

ADVERTISEMENT

Procurorii susțin că bătrânii erau contactați telefonic și erau informați în mod mincinos că au câștigat diverse premii, pe care urmau să le ridice dintr-o anumită locație (un restaurant, hotel sau pensiune indicată).

”Bună ziua. Aveți 45 de ani? Ați câștigat un premiu”

”(…) singura condiție pe care trebuia să o îndeplinească ținta era să abia vârsta de peste 45 de ani; ab initio se menționa acest aspect cu ocazia convorbirii. Contextul mincinos construit în această avea în vedere anumite particularități ale persoanelor în vârstă și interesele acestora.

ADVERTISEMENT

Astfel, persoanele erau sunate după ora 10:00, pe telefonul fix, tocmai pentru că șansele de a identifica persoane vârstnice, pensionari care se aflau la domiciliu erau foarte mari.

ADVERTISEMENT

În continuare, prin conversația telefonică i se aducea la cunoștință vârstnicului că a câștigat un premiu, iar pentru a fi ridicat trebuia ca persoana, care obligatoriu trebuia să aibă peste 45 de ani să se prezinte la hotelul, pensiunea sau restaurantul indicat de către operator. După aceste activități era întocmită o lista cu ”câștigători”, de către operatori, care era ulterior trimisă ”prezentatorului”.

În realitate însă, persoanele vârstnice nu câștigau niciun premiu, totul fiind o mascaradă concepută în scopul ademenirii acestora, asigurării prezenței în locația unde avea loc activitatea de înșelăciune. În unele situații, cei care participau primeau un parfum care valora 1 dolar”, arată procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă .

ADVERTISEMENT

Schema Oana Cuzino: cum erau păcăliți pensionarii cu soluții ”revoluționare” pentru prevenirea bolilor

Ajunși la fața locului, pensionarii erau așteptați de unul dintre asistenți și erau verificați dacă fac parte din lista întocmită în prealabil. Dacă se aflau pe lisă, aceștia puteau intra în sala unde avea loc falsa de premiere.

”În sala, rolul principal îl avea ”prezentatorul”, în speță P. Ionuț Cosmin. Statutul de prezentator era dobândit doar după o perioadă de training desfășurată cu inculpatul F. Florin. Acesta trasa discursul prezentatorului ținuta acestuia și toate detaliile aferente prezentării, nimic nu era lăsat la voia întâmplării de către inculpatul F. Florin.

În cazul prezentărilor desfășurate de către P. Ionuț Cosmin acesta își atribuia calitatea de specialist în nutriție sau medic nutriționist cu o vastă experiență în acest domeniu, calitate mincinoasă. P. Ionuț Cosmin dezvolta un discurs specific, deși nu avea nicio calificare în domeniul medicinei nutriționiste, prezentându-se ca fiind din partea unei companii medicale”, se mai arată în rechizitoriul procurorilor.

Cuțite și vase de gătit care previn cancerul

În acest context, inculpații prezentau auditoriului ”o soluție revoluționară care a salvat oameni și o să salveze în continuare” care ”previne bolile cardio-vasculare, diabetul și cancerul”.

Aceste produse erau un set de vase de gătit, un aparat de masaj și un set de cuțite. Ele erau prezentate în mod mincinos ca fiind care încă nu au apărut pe piață, fiind prezentate doar în scop publicitar la prețuri foarte ridicate, deși în realitate erau produse slabe calitativ, aduse din China, care existau de multă vreme pe piață la prețuri mici.

Cireașa de pe tort: tombola cu reduceri

Pentru a disimula înșelăciunea, ”prezentatorul” organiza și o tombolă în urma căreia rezultau trei câștigători. Aceștia erau, în realitate, victimele înșelăciunii, întrucât, după ce în prealabil erau amăgite de discursul mincinos al prezentatorului, pi se aducea la cunoștință că produsele prezentate pot fi achiziționate la preț ”redus”, de la 10.000 de lei la 4.000 de lei, ei fiind ”fericiții câștigători” au unei reduceri de 6.000 de lei.

”Pe lângă reducerea semnificativă, victimele erau amăgite și cu excursii la complexul Romexpo sau în alte locații selecte din Cluj sau București unde urma să aibă loc ”marea lansare a produselor de către managera societății, doamna doctor Oana Cuzino”, urmând ca persoanele de la MasterChef să gătească în oalele respective, iar la final, urma să aibă loc un moment artistic la care participau artiști precum trupa Holograf, toate aceste mențiuni fiind nereale, având scopul de a-i convinge pe vârstnici să cumpere produsele la suprapreț”, se mai arată în rechizitoriul consultat de FANATIK.

Profituri de 5.000 de euro pe oră pentru escrocii din ”Schema Oana Cuzino”

Procurorii arată că, în final, vârstnicii, convinși că au dat lovitura, se autopăgubeau plătind sumele uriașe de bani solicitate de prezentator și achitate ”asistenților” acestuia, care, după ce persoanele vătămate luau hotărârea de a cumpăra, însoțeau persoanele vătămate în vederea plății, la domiciliul acestora, la bănci pentru a retrage bani ori la rude sau vecini de la care victimele cereau împrumut bani pentru a cumpăra ”produsele medicale”.

”În aceste condiții echipa inculpatului P. Ionuț Cosmin putea obține până la 25.000 de lei pe zi, având două prezentări, una în jurul orei 10:00-11:00, iar a doua în jurul orei 12:00-13:00”, mai spun procurorii.

La mijlocul lunii septembrie, șapte persoane trimise în judecată în dosarul ”Schema Oana Cuzino” au primit pedepse cu închisoarea, din care una singură cu executare. Decizia a fost luată de Judecătoria Turda și nu este definitivă.

Creierul operațiunii a primit închisoare cu executare. ”Prezentatorul”, trimis la arhiepiscopie

F. Iuliu Florin, considerat creierul întregii operațiuni, a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu executare și confiscarea extinsă asupra unor automobile precum: Porsche Panamera, Mercedes S350, Volkswagen Crafter, etc. Procurorii spun că acesta se lăuda cu o ”carieră” de 12 ani în practici de înșelăciune de acest tip. El apare în asociat în zeci de societăți comerciale care își împărțeau cifra de afaceri și profitul pentru a nu depăși pragul de firmă plătitoare de TVA.

”Prezentatorul” P. Ionuț Cosmin s-a ales cu o condamnare de doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru 47 de acte materiale de înșelăciunea. El va trebui să presteze muncă în folosul comunității la Primăria Braniștea sau la Arhiepiscopia Târgoviștei.

Judecătorii au menținut sechestrul asiguratoriu asupra unor imobile și terenuri, în ciuda faptului că inculpații s-au împăcat cu victimele lor și și-au achitat prejudiciul. Magistrații spun că vor ridica sechestrul abia la momentul unei decizii definitive, pentru a figuri că inculpații își vor achita eventualele cheltuieli de judecată.