Schema prin care Andrew Tate a rămas cu permisul de conducere după ce a fost prins cu 196 km/h. Cazul ajunge la CCR: mii de șoferi afectați

ADVERTISEMENT

Andrew Tate (39 de ani) a primit undă verde din partea Judecătoriei Brașov de a sesiza Curtea Constituțională a României, după ce tot el a fost prins circulând cu 196 de km la oră, într-o localitate din județul Vâlcea.

Amdrew Tate a ”zburat” cu 196 km/h, dar nu a stat nicio zi pieton. Cum a fost posibil

Controversatul influencer Andrew Tate se dovedește din nou o nucă tare pentru autoritățile din România, după ce aproape a scăpat de problemele penale din dosarul DIICOT. De această dată, Tate a reușit să amâne pe o durată nedeterminată suspendarea dreptului de a conduce un automobil pe drumuri publice în România, cu toate că a dovedit că este un pericol pe șosele.

ADVERTISEMENT

În iunie 2025, Andrew Tate a fost surprins de radar ”zburând” pe șosea cu 196 km/h. Britanicul se afla pe DN7, în localitatea Bujoreni, județul Vâlcea, când a fost oprit de polițiști care i-au aplicat o amendă de 1.822 de lei și i-au suspendat permisul de conducere pentru 120 de zile.

Andrew Tate a contestat în instanță procesul verbal încheiat de IPJ Vâlcea, dar a făcut-o într-un mod cu totul diferit față de metoda clasică la care apelează majoritatea șoferilor indisciplinați. Sfătuit de avocații săi, Tate a atacat nu legalitatea procesului-verbal ci legislația în ansamblul ei.

ADVERTISEMENT

Andrew Tate ridică din nou miza. Atacă la CCR legile circulației

Mai precis, influencerul nu a negat că a încălcat cu 146 km/h limita de viteză în localitate, însă a invocat o excepție de neconstituționalitate privind: articole din legislația rutieră (OUG 195/2002), OG 2/2011 (regimul contravențiilor) și, cel mai important: interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin RIL (Recursul în Favoarea Legii) 5/2021.

ADVERTISEMENT

Concret, ICCJ a stabilit că, în cazurile în care instanța stabilește că procesul-verbal este legal și temeinic, judecătorii nu mai pot analiza dacă o măsură precum nu este prea mare sau prea dură. Cu alte cuvinte, magistrații nu pot reduce perioada de suspendare decât dacă dau o decizie prin care anulează în totalitate procesul-verbal pe motiv că nu este legal întocmit.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, spune Andrew Tate, dreptul său la un proces echitabil este afectat pentru că se încalcă principiul proporționalității. Instanța ar trebui să verifice dacă sancțiunea nu este prea dură, nu doar să se pronunțe în legătură cu legalitatea acesteia.

Controversatul influencer poate conduce liniștit în România, în următorii 4-5 ani

În urma acestui demers, Judecătoria Brașov a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale pentru rezolvarea speței. Între timp, procesul este suspendat iar Andrew Tate își păstrează dreptul de a conduce o mașină pe drumuri publice.

ADVERTISEMENT

Curtea Constituțională a României nu are un termen fix de rezolvare a unei sesizări. Legea spune că aceasta va dispune o soluție ”cu celeritate”, însă practica arată că pot trece și câțiva ani până când judecătorii constituționali vor rezolva cazul. După ce se va întâmpla acest lucru, dosarul se întoarce la Judecătoria Brașov, unde procesul se va relua de unde a rămas.

Mii de șoferi afectați de cazul Andrew Tate. Ce se întâmplă dacă CCR îi dă dreptate

În cazul în care , impactul nu va fi doar pentru Andrew Tate ci pentru toți șoferii sancționați similar.

Practic, aceștia nu vor fi nevoiți să atace doar legalitatea procesului-verbal, așa cum se întâmplă acum, ci și severitatea măsurilor dispuse de polițiști. În aceste cazuri judecătorii ar putea reduce valoarea amenzii, perioada de suspendare a permisului sau chiar elimina total suspendarea.

Ca efect direct, toți șoferii care contestă amenzile de circulație pot invoca decizia CCR, iar instanțele vor avea voie să ”intervină în sancțiune”.

Ce spune poliția despre cazul Andrew Tate

Andrew Tate nu a stat nici măcar o zi departe de volan, după ce a fost prins conducând cu 196 km la oră, într-o localitate cu limită de viteză de 50 km/h, în urmă cu aproape un an. Primele zile, el a circulat pe baza unei dovezi înlocuitoare, după care a contestat decizia în instanță și, potrivit legii, permisul i-a fost restituit până la pronunțarea hotărârii judecătorești.

”Având în vedere întrebările de la reprezentanții mass-media, cu privire la dreptul de conducere al unui bărbat, aflat sub măsura controlului judiciar, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov este abilitat să comunice următoarele:

Conform verificărilor în bazele de date ale Poliţei Române, a rezultat faptul că, la data 7 iunie, bărbatul de 38 de ani a depăşit limita de viteză, în judeţul Vâlcea, fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

La data de 10 iunie, permisul de conducere i-a fost restituit titularului, în baza certificatului de grefă emis ca urmare a plângerii contravenţionale formulate la judecătoria competentă”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov, în iunie 2025.

Frații Tate, cercetați de DIICOT pentru infracțiuni grave, dar liberi să circule unde doresc

Fraţii Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, sunt cercetaţi penal de DIICOT pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe.

În mod surprinzător, anul trecut acestora li s-au ridicat măsurile asiguratorii și au primit drept de circulație în afara României, la scurtă vreme după ce un înalt oficial american s-a interesat despre soarta acestora la o reuniune internațională unde au participat și diplomați români.