Schimb de acuzații între Marcel Ciolacu și Florin Cîțu pe tema datoriei publice. ”Ai curaj să dezbatem public?”

Șeful guvernului de la București a afirmat miercuri că nivelul ridicat al datoriei publice este cauzat de guvernarea Cîțu. Marcel Ciolacu a mai spus că „în decursul acestui an, datoria publică va scădea la 48-49%”.

Schimb de acuzații între Marcel Ciolacu și Florin Cîțu pe tema datoriei publice

a reamintit că la momentul preluării guvernului de echipa condusă de Florin Cîțu datoria publică era la nivelul de 36%, iar premierul Cîțu a făcut împrumuturi de 200 de miliarde de lei.

„Păi vă spun eu – de la guvernarea domnului Cîţu, fiindcă atunci când a guvernat PSD, acea ciumă roşie a lăsat datoria publică la 36%.

A venit domnul Cîţu care a făcut împrumuturi de 200 de miliarde de lei. Repet, 200 de miliarde de lei. Normal şi eu am credit la bancă şi dumneavoastră, primele rate ţi le pui mici, când trebuie să dai banii. Corect?

Dacă vrei să îţi cumperi o locuinţă, te gândeşti că nu ţi-e suficientă locuinţa pe care o cumperi, trebuie să o şi mobilezi, trebuie să îi pui şi yală şi atunci îţi pui ratele mai mari după trei, patru ani. Aşa a făcut şi domnul Cîţu. A făcut 200 de miliarde lei datorii.

A venit domnul Orban, cu toate că nu a câștigat alegerile și niciunde în lume nu se întâmplă ca partidul care a câştigat alegerile să nu fie desemnat să aibă propunerea de premier, s-a făcut o coaliţie de dreapta care a funcţionat cred că vreo opt luni.

Până când, cunoaştem toţi situaţia la care s-a ajuns”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat cum s-a ajuns în guvernarea PSD-PNL ca datoria publică să depăşească 52% din PIB. Liderul PSD a adăugat că, „în decursul acestui an, (…) datoria publică va ajunge la 48-49%”.

„A fost un vârf de plăţi şi este normal. (…) Eu nu o să stopez nicio investiţie în România şi vedeţi oriunde vă uitaţi, în orice comună, în orice municipiu, veţi vedea investiţii şi mai ales pe infrastructura mare, şi s-a creat un delay, fiindcă întâi cheltui foarte mult, pe urmă mi se întorc banii din taxe şi impozite.

Am făcut un pic de ordine. Sper că domnul ministru să vină şi cu reorganizarea ANAF. Cu alte cuvinte, (…) chiar avem un plan şi toţi colegii din Guvernul României (…) am înţeles că trebuie să avem un plan integrat”, a explicat şeful Guvernului.

Cîțu îl provoacă pe Ciolacu la dezbatere

În replică, pe actualul șef al guvernului că răspândește minciuni și îl provoacă la o dezbatere despre situația economică „în guvernarea liberală vs. guvernarea socialistă”.

„Ciolacu, rămâi un mitoman frustrat! Ai curaj să dezbatem public despre situația economică în guvernarea liberală vs. guvernarea socialistă? Nu ai. Dacă nu te ține șefu’ de mână, ești praf.

Tovarășe Ciolacu, guvernul pe care, dintr-o eroare istorică, îl conduci, spune că guvernarea socialistă a împrumutat cei mai mulți bani din istoria României.

Toate instituțiile statului spun că ai crescut inflația să ascunzi creșterea istorică a datoriei publice. Degeaba. În guvernarea socialistă România este singură țară unde datoria publică crește. Deși ai crescut prețurile ca să ai cea mai mare inflație din UE și cele mai mari dobânzi”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.



Senatorul liberal este convins că soluția este o nouă guvernare liberală, dar se arată revoltat de faptul că nu a fost făcută publică nicio poziție oficială a conducerii PNL referitoare la atacurile „la guvernarea liberală din 2020-2021”.

„P.S. Au trecut deja 2 ani și jumătate și până acum conducerea actuală și restrânsă a PNL nu a avut nicio poziție oficială referitor la atacurile mizerabile și mincinoase ale lui Ciolacu la guvernarea liberală din 2020-2021.

Guvernare care a tăiat taxele introduse de PSD, a aprobat PNRR, a aprobat Anghel Saligny etc. E ok. Românii știu cine ce a făcut și în curând ne vor spune ei ce cred despre guvernarea liberală vs guvernarea socialistă”, a mai scris Cîțu.