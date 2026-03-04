Schimb de replici între Daniel Pancu și Filipe Coelho! Antrenorul CFR-ului a povestit tot după 1-3 cu U Craiova în Cupa României Betano: „Vorbea foarte mult”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a ratat calificarea în semifinalele Cupei României Betano. Ardelenii au fost învinși în prelungiri de Universitatea Craiova, cu scorul de 1-3. Daniel Pancu, antrenorul echipei din Gruia, a analizat jocul formației sale și a tras câteva concluzii interesante. Tehnicianul a avut un mesaj și pentru omologul său Filipe Coelho, care a sărbătorit excesiv golul lui Baiaram.

CFR Cluj, out din Cupa României după 1-3 cu CFR Cluj

Partida de pe stadionul Ion Oblemenco a avut nevoie de prelungiri. Ardelenii au reușit să împingă meciul în timpul suplimentar după ce au egalat pe finalul celor 90 de minute. Totuși, echipa lui Daniel Pancu nu a reușit să facă față atacurilor oltenilor, iar singurul obiectiv rămas este acum lupta pentru cupele europene prin intermediul campionatului.

e și a demonstrat că poate fi o contracandidată serioasă în lupta pentru locurile care duc în cupele europene. De altfel, a fost prima înfrângere suferită de trupa din Ardeal în anul 2026, și asta după prelungiri. Rămâne de văzut ce efect va avea acest insucces asupra stării de spirit a lotului.

ADVERTISEMENT

Ce au discutat Pancu și Coelho. Antrenorul de la CFR Cluj a explicat tot!

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a lăudat spiritul de luptă al elevilor săi la finalul meciului cu Universitatea Craiova. Tehnicianul numit în acest sezon la echipa din Gruia rămâne optimist și speră ca la final să poată sărbători o calificare în cupele europene, la care nimeni nu ar fi sperat în urmă cu doar câteva luni.

ADVERTISEMENT

„Am făcut un joc foarte slab în prima repriză. Au câștigat foarte multe dueluri. Știam că vom întâlni echipa de pe primul loc. Dacă am fi jucat la Cluj, am fi avut alte șanse. Am revenit pe final. În prelungiri cred că am fost echipa mai bună. Slimani a ratat o ocazie mare. Chiar și la 38 de ani se întâmplă. Eu aș fi dat din prima la poartă. Una peste alta, cred că diferența s-a făcut la schimbări. Am început să pierdem dueluri. S-a jucat pe contre, le-a convenit asta. Mora și Bancu au fost cei mai buni.

ADVERTISEMENT

Am insistat ca fundașul lateral să rămână în centru. E greu de gestionat. Biliboc a făcut un efort fantastic. Craiova atacă foarte bine spațiile. E greu. Se consumă energia. Trebuie să joci perfect împotriva unui adversar care evoluează în sistemul ăsta. Obiectivul principal era Cupa. Din păcate, sorții ne-au adus cel mai greu adversar posibil. Ne mai întâlnim de două ori în play-off cu ei.

Mister Coelho mi-a spus că la meciul trecut am intrat pe teren. Vorbea foarte mult. Am făcut un gest reciproc. Amical a fost tot. Am vorbit la final. Nu știu dacă prelungesc. Eu am obiectivul cupele europene. Se prelungește automat dacă îl îndeplinim. Sunt echipe bune acolo. A fost dorința jucătorilor și a staffului să vorbesc. Se vorbește foarte mult de arbitraj și mai puțin de realizările noastre”, a declarat Pancu la finalul partidei.