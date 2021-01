Schimb de replici între Decebal Rădulescu și George Ogăraru: „Nu ai jucat și la FCSB?” / „Ești rapidist”

Revenit în fotbalul românesc, după ce a fost antrenor la juniorii lui Ajax Amsterdam, George Ogăraru a ales să colaboreze cu CSA Steaua. Jurnalistul Decebal Rădulescu l-a chestionat cu privire la colaborarea cu FCSB.

George Ogăraru este unul dintre principalii susținători ai proiectului Clubului Sportiv al Armatei, care a câștigat în 2014 dreptul de a fi singurul purtător al numelui Steaua București în fotbalul din România.

Clubului deținut de Gigi Becali a trebuit să își schimbe denumirea în FCSB. George Ogăraru a evoluat timp de patru ani cu Becali pe post de patron, însă susține că a jucat exclusiv pentru Steaua.

Schimb de replici între Decebal Rădulescu și George Ogăraru: „Am jucat doar cu Steaua pe piept, ești rapidist”

În vârstă de 40 de ani, George Ogăraru a devenit în noiembrie noul manager al Stelei și și-a luat în primire noul post chiar cu ocazia inaugurării noului stadion din Ghencea. Fostul fundaș dreapta susține că nu a evoluat pentru alt club în afară de Steaua, însă neagă legătura formației patronate de Gigi Becali cu această entitate.

George Ogăraru a intrat la Digisport într-un dialog cu jurnalistul Decebal Rădulescu. Acesta l-a întrebat pe fostul fundaș despre colaborarea cu Gigi Becali. Deși dialogul nu a fost tensionat, Ogăraru a replicat sugerând că Decebal Rădulescu este tendențios din cauza simpatiilor sale rapidiste.

George Ogăraru: Am ales să revin la Steaua pentru că am căutat un proiect greu și l-am ales pe cel mai greu. Eu am jucat la Steaua. Am crescut aici, am început fotbalul în Ghencea, la 8 ani. Am jucat doar cu Steaua pe piept.Am ales cel mai greu proiect, pentru că e cel mai aproape de inima mea.

Decebal Rădulescu: Dar și când erai jucător nu ai jucat și la FCSB?

George Ogăraru: Nu, am jucat doar cu Steaua pe piept, dar venind din partea ta, a unui rapidist, înțeleg aluzia.

Decebal Rădulescu: Nu, am doar tricoul vișiniu, de-asta spui că sunt rapidist.

George Ogăraru: Vă știu istoricul de rapidist și voi avea grijă (râde).

Ce spune George Ogăraru despre situația stadionului Steaua: „Nu se pune problema ca FCSB să joace aici”

Stadionul Steaua este una dintre arenele reconstruite cu ocazia găzduirii de către România a Euro 2020. Noua arenă din Ghencea este o adevărată bijuterie și a fost inaugurată în luna noiembrie, după o ceremonie la care a participat inclusiv George Ogăraru. Firește, nici acest detaliu nu putea fi ocolit în conflictul FCSB vs. CSA Steaua.

Suporterii rămași lângă clubul lui Gigi Becali, în frunte cu liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, cer ca echipa lor să primească dreptul de a evolua pe noul stadion. De cealaltă parte, reprezentanții Clubului Sportiv al Armatei susțin că doar „militarii” vor juca pe noua arenă. De aceeași părere este, cel puțin momentan, și George Ogăraru, care a fost chestionat tot de către jurnalistul Decebal Rădulescu pe această temă.

Decebal Rădulescu: Nu înțeleg ce treabă au ministerele în toată această treabă, la fel și cum se mai întâmplă la Dinamo, când merg ei la Vela. La voi cum e, mai joacă cineva pe Ghencea?

George Ogăraru: Nu am spus că nu va juca nimeni în afară de noi, se vor face studii și vom vedea cine e îndreptățit să joace. Cât timp avem un conflict juridic, nu se pune problema ca FCSB să joace pe Ghencea.